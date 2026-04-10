Manolo González, ante el derbi: "Ellos irán a muerte. Como siempre que juegan con el Espanyol"

El RCD Espanyol visitará al FC Barcelona este sábado (18.30 h.) en un derbi de pura necesidad. Los blanquiazules necesitan una victoria para romper la negativa racha que arrastran desde enero, y los azulgranas necesitan un empujón emocional tras la dolorosa derrota que sufrieron este miércoles en Champions ante el Atlético de Madrid (0-2). El técnico del Espanyol, Manolo González, ha afirmado que el equipo piensa en la victoria.

"Queremos ganar ahí después de mucho tiempo y vamos convencidos de que podemos hacerlo", ha dicho el técnico en la rueda de prensa acerca de la racha de 13 encuentros sin victoria que encadena el equipo. "Ellos irán a muerte en cuanto empiece el partido. Como siempre que juegan con el Espanyol. Irán a hacer daño si pueden", ha apuntado el técnico. "Jugar contra el Barça es la máxima motivación. Ojalá pudiera jugar yo mañana", ha añadido. Una victoria en el Camp Nou aseguraría al club perico la salvación matemática. "Con la salvación podríamos respirar y a partir de ahí podríamos encarar los partidos que quedan mucho mejor", ha añadido el técnico.

Una mejora sustancial

Para competir con el FC Barcelona, Manolo ha asegurado que se ha realizado un trabajo muy enfocado a neutralizar su ataque y defensa pero que habrá que ponerlo en práctica. "En el entreno todos somos Maradona, pero en el partido cuando va todo más rápido es complicado", ha señalado. La defensa desplegada en el campo del Betis la pasada semana permitió no encajar goles y este fin de semana volverá a ser clave. "Estar ordenados nos ayudará a final de temporada", ha zanjado.

"Nosotros hemos preparado el partido teniendo en cuenta el mejor y el peor escenario que puede darse", ha apuntado acerca de la posible suplencia de Lamine Yamal para este sábado. Igualmente, el entrenador blanquiazul ha destacado la evolución del equipo en los últimos meses. "El equipo últimamente no está mal, pero los detalles nos han penalizado. Tenemos que ir a hacer eso mañana. Ser un equipo competitivo y fiable. Bien colocado en las defensas y con confianza", ha apuntado.

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Acerca del colegiado del encuentro de mañana Manolo ha querido confiar en "que lo haga bien". "Ponerse una tirita antes de que pase algo no tiene sentido. Que el partido lo gane o lo pierda el que lo merezca", ha zanjado.