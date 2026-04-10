Lewandowski se ofrece al Milan como agente libre, según 'La Gazzetta dello Sport'

'La Gazzetta dello Sport' muestra a toda portada a Robert Lewandowski. ¿Por qué? Según el prestigioso rotativo italiano, el delantero polaco se ha ofrecido al AC Milan para incorporarse a sus filas este verano como agente libre, una vez concluido su contrato con el FC Barcelona.

El delantero de 37 años llegaría a la entidad italiana sin coste alguno. "El salario sigue siendo alto, pero los rossoneri harán sus cálculos", apunta 'La Gazzetta dello Sport'. Y no es el único club interesado. También la Juventus de Turín monitoriza la situación de Lewandowski, quien buscaría ingresar en otro 'grande' de Europa antes de dar por concluida su carrera. Pini Zahavi, su agente, se está moviendo a fondo por la Serie A, por lo que parece.

Portada de La Gazzetta dello Sport / La Gazzetta dello Sport

Asegura La Gazzetta dello Sport, que suele hilar fino, que la expresión de que el jugador se está ofreciendo al club milanista "es quedarse corto". Su deseo de incorporarse al club de San Siro es muy firme. Y el Milan lo está considerando seriamente. "El Milan, que aspira a un resurgimiento internacional, vuelve a ser uno de esos clubes: por eso Robert ha decidido dar un paso al frente", publica el diario deportivo.

Considera el Milan la idea de su incorporación porque atraviesa una crisis de efectividad muy importante. Le cuesta marcar goles al equipo que ahora entrena Massimiliano Allegri, tercero en la Serie A, a nueve puntos del líder, el Inter.

Buenos registros

Con 12 goles esta temporada en la Liga, el polaco supera los registros actuales de delanteros del Milán como Rafael Leão (9) y Christian Pulisic (8), quienes atraviesan una notable sequía goleadora en este inicio de 2026. Como competencia en ataque tendría también a Christopher Nkunku y a Niclas Fullkrug.

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El conjunto italiano no teme sumar a futbolistas veteranos. El ejemplo más evidente es el croata Luka Modric, quien tras despedirse del Real Madrid se ha convertido en una pieza fundamental del esquema titular. Solo se ha ausentado en un partido de la Serie A.