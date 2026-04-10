Kika Nazareth aparece por sorpresa en el concierto de Rosalía para confesarse: "Me gusta ligar"

Kika Nazareth fue la invitada especial en el segundo concierto de Rosalía en su gira del álbum 'Lux'. La jugadora portuguesa del Barça apareció en mitad de la actuación para confesarse con la cantante catalana, a quien le habló de su vida amorosa de manera improvisada delante del público del Meo Arena de Lisboa. La artista ha incluido este pequeño espectáculo en el que conversa con una persona y esta le cuenta alguna anécdota privada, simulando el confesionario de una iglesia. El diálogo entre las dos celebridades se pudo ver a través de la gran pantalla del concierto, duró poco más de seis minutos, y se produjo en castellano a pesar de que debatieran sobre hacerlo en catalán.

Ambas bromearon sobre la privacidad de la confesión, conscientes de que Kika iba a ser escuchada por miles de personas. "Que no se entere ni el tato", dijo Rosalía, "¿Nadie nos esta escuchando?", preguntó Kika de forma irónica. Entonces la azulgrana empezó a explicar su historia de amor: "Hace mucho conocí a una chica, de esas amistades intensas que no sabes que pasa. Se la presenté a mis amigas y les cayó genial. La invité a mi cumple hace 4 años y se llevó demasiado bien con una amiga, empezaron a hablar pero no me lo dijo y yo no lo notaba. Le pregunté y me dijo que no, pero me enteré que estaban juntas, ligando, quedando. Pero ella se liaba conmigo, seguíamos tonteando. Es una chica que le gusta tontear, a mí también, me gusta ligar", explicó la futbolista.

Rosalía escuchaba las palabras de su invitada ante la reacción del público, que iba haciendo ruido con cada giro de guion, hasta que la interrumpió con un comentario divertido: "A mí me gusta la honestidad". La jugadora prosiguió con el relato, al que todavía le quedaban varios reveses dramáticos más: "Seguíamos hablando en broma, pero me llevaba muy bien con la otra y me había liado con ella". Ante la revelación de que se trataba de una relación abierta, Rosalía apuntó con humor ante la risa de la gente: "A ti te gustaban las dos". Kika aclaró: "Me gustaba una más que la otra". La cantante no pudo evitar la entonación de una pequeña frase sobre la situación que acababa de descubrir: "Como se pueden querer dos mujeres a la vez, y no estar loco... hay un tema que habla de esto, me está dando calor".

Triángulo amoroso

Kika se dispuso a explicar el desenlace de la narración: "Mi amiga se fue a estudiar fuera y lo dejó con la otra y yo me quedé con ella. Me eligió porque le daba atención y no hablábamos mucho con ella y me decía que seguía con ella. Pero durante seis meses estuve con ella y la otra volvió. Me dijo que lo teníamos que dejar y se fue con la otra. Tuvieron una relación larga." La estupefacción fue máxima por parte de Rosalía, que se llevó las manos a la cabeza antes de dar su veredicto y enlazar con el cuento para introducir su siguiente canción del concierto: "Esto es un triángulo amoroso, un triángulo de las bermudas. Esto es fuertísimo. Lo que veo aquí es mucha perla suelta, Kika, tanto como para hacerse un collar."

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La historia finalmente derivó en la dedicatoria de la canción 'La Perla' del álbum de Rosalía a Kika Nazareth, la futbolista del Barça que fue la última en ser invitada al confesionario de su Tour 'Lux', al igual que Esty Quesada en Madrid. "Así que hoy podemos dedicar una canción a este triángulo amoroso. La vida es completa. Tiene cosas dulces, momentos, cosas preciosas y luego también esas tensiones, esos roces. Eso es la vida y me encanta que hayas venido aquí." Después de actuar en la capital española el 30 de marzo, y el 1, 3, 4 de abril, Rosalía visitará el Palau Sant Jordi de Barcelona en hasta cuatro fechas: 13, 15, 17 y 18 de abril.