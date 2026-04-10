Joan Laporta visita al equipo en la foto Flick-González

La dilatada tradición de la foto entre los entrenadores del Barça y el Espanyol antes de cada derbi -de periodicidad bianual salvo alguna excepción- ha contado con un par de detalles que la distinguen de las anteriores. Una ha sido la visita de Joan Laporta a la ciudad deportiva, el presidente electo, al que se ha visto salir del comedor de los jugadores del primer equipo.

Había acudido a verles y a animarles, y seguramente a expresarles su confianza en la remontada ante el Atlético, como verbalizo. "Primer, els pericos", advirtió, al programa El Desmarque, de Cuatro. Se marchaba Laporta con Deco, director técnico, y Alejandro Echevarría, su cuñado, e instantes después aparecían Hansi Flick y Manolo González en el césped.

Flick y González, en el césped del campo de entrenamiento Tito VIlanova. / Dani Barbeito / SPO

Los pequeños gestos de conexión fueron aumentando con el paso de los segundos, hasta que, antes de abandonar el césped, estuvieron departiendo en una charla en la que Flick le señalaba particularidades de los campos de entrenamiento. Porque ahí radicó la otra novedad.

Ni el campo del Barça B

La foto no se tomó en el escenario del encuentro. Debería haber sido el Camp Nou, que vuelve a acoger los derbis después de dos años de programación en Montjuïc, pero se supone que por proximidad y facilidades se había programado en el estadio Johan Cruyff. Manolo González se desplazó desde el estadio de Cornellà-El Prat, donde el técnico españolista había ofrecido la rueda de prensa.

Pero no se hizo la foto en el segundo estadio azulgrana, "el Johan Cruyff este... el campo del Barça B", como lo despreció González en septiembre, antes de enfrentarse con el Valencia. El Barça cambió de planes y en lugar del campo del filial, se ubicó el encuentro en el campo Tito Vilanova, donde horas antes había entrenado el primer equipo.

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Flick posó con la camiseta de Gavi, que podría ser titular en el derbi, mientras que González exhibió la camiseta con 21, sin nombre. La eterna de Dani Jarque.