Por dónde habías pensado, por Enrique Ballester

A veces piensas que no puedes con nada. A veces sientes que estás al borde de la muerte, que llevas algo dentro que te oprime el pecho, que no funciona. A veces te pasa todo esto, y piensas que nunca más podrás salir de la cama, pero luego resulta que sales, comes algo y descubres que no era para tanto. Luego descubres que lo único que ocurría, en realidad, era que tenías hambre.

Y se te pasa.

A veces, viendo un partido, puedes observar algo similar. Ves a un equipo someter a otro y piensas que es imposible que aguante. Piensas que el dominador marcará tarde o temprano. Pero luego resulta que capean una jugada, sobreviven a un tiroteo y surfean un par de olas, y el paisaje va cambiando. El dominador duda, y el dominado respira, crece y asoma. A veces lo inevitable se evita: aparece una jugada propia de otro partido, como un relámpago, y ya nada discurre por donde habías pensado.

Para transformar estos escenarios, como le ocurrió al Atlético contra el Barcelona, necesitas un tipo de futbolista muy determinado. Para sobrevivir en la agonía te pueden valer muchos, pero para cambiar la inercia no tantos. Necesitas a alguien que sepa qué exige cada momento: cuándo acelerar, cuándo frenar, cuándo quedársela o cuándo soltarla. En ese segundo en el que se decanta una jugada, frente a la presión tras pérdida del Barça, necesitas a alguien con la habilidad, el cuajo y la calma. Necesitas a alguien que sepa jugar a fútbol, que no es lo mismo que hacer jugadas.

Pensé en todo esto viendo a Antoine Griezmann y Julián Álvarez en el Camp Nou. Al hilo, recordé una de esas frases que atribuyen a Warren Buffett, que todas las frases del mundo las ha dicho Warren Buffett, según Google Search: "Las personas más eficaces no son las que hacen más, sino las que saben identificar qué pocas cosas marcan la diferencia".

No sé si utilizar la frase de Buffett para escaquearme en casa o en el trabajo, pero el fútbol debería tener presente este rasgo. Más aún frente a la avalancha estadística que nos abruma. Porque a veces la sustancia no se encuentra tanto en el fin, sino en el mientras tanto. En la capacidad para cambiar el ánimo del partido, y posibilitar que otros lleguen al fin. A veces, también, no es tanto el qué, sino el cuándo.

Cabe decir que este tipo de jugador no tiene sentido sin los demás. Es lo bonito del fútbol: todo Koke necesita su Marcos Llorente. Todo lo que tiene uno le falta al otro, y viceversa. A mí me pasa algo cuando veo correr a Giuliano Simeone.Cuando veo a alguien así, puedo llegar a admitir que me hubiera gustado esforzarme al máximo en algo. En lo que fuera. Simplemente esforzarte al límite, descubrir hasta dónde tu cuerpo se rompe. Aunque solo fuera por saber qué se siente.

A veces, otras veces, piensas que ya lo has superado todo. A veces sientes que lo peor ya ha pasado, que solo quedan un par de trámites para alcanzar la meta del día libre, y que podrás descansar en paz, al fin, ligero y desconectado. A veces piensas todo eso, pero luego resulta que no, que aún no. Luego resulta que, por lo que sea, todavía faltaba algo.

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En el fútbol, ese algo se llama partido de vuelta .