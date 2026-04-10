EL DERBI (SÁBADO, 18.30 H.)
Flick elige su prioridad entre la Liga y la Champions
Manolo González, ante el derbi: "Ellos irán a muerte. Como siempre que juegan con el Espanyol"
Los siete puntos de ventaja sobre el Madrid en la Liga acercan el título al Barça, pero el 0-2 ante el Atlético alejan la Champions, el otro gran objetivo de la temporada, tal vez más atractivo por los años que han pasado desde la última conquista (2015) y la forma en la que se consumó la eliminación en la pasada campaña: en la prórroga, con un gol protestado, en el campo del Inter de Milán (4-3), luego vapuleado en la final por el París Saint Germain.
El derbi con el Espanyol de este sábado interrumpe la serie de los tres partidos con el Atlético. La vuelta del Metropolitano queda como un asunto pendiente, interrumpido, ante el que Hansi Flick tiene un dilema: ha de priorizar esfuerzos. Y priorizar esfuerzos implica priorizar una competición.
Ante esta disyuntiva, y después de matices, las frases de Flick condujeron a que él concede mayor relevancia a la Champions.
Del "día a día" al "sueño"
"La Liga es nuestro día a día, es la base por la que juegas la Champions", dijo a modo de preámbulo: "Pero el sueño de los jugadores, del entrenador, de los aficionados, es ganar la Champions". Y lo sostuvo con una apreciación personal. "Los jugadores dan un 5% más de motivación al 100%", observó el miércoles, sin ir más lejos. También, seguramente, en las filas del Atlético.
Son tres partidos en siete días, de máxima tensión y el desgaste físico y anímico ante el tercer partido del próximo martes será alto.
Un titular seguro
Flick siente que ha de gestionar los minutos del esqueleto básico del equipo: medita si reservar a Lamine Yamal o prefiere retirarle si el partido está decidido; mantener o no a Pedri en la alineación, apostar por Fermín u Olmo pensando en el Atlético... Gavi, en cambio, podría ser titular por primera vez desde que reapareció. Frenkie de Jong, por su parte, podría reaparecer en la convocatoria.
Pau Cubarsí será titular con toda seguridad. Él no puede jugar en Madrid por el partido de sanción que sufrirá. El damnificado directo en la jugada clave del partido por su expulsión, y el inmediato gol de Julián Álvarez en la falta provocada.
El Barça ha enviado una carta de queja a la UEFA, pero eso no retirará el castigo ni sofocará el enfado culé. Flick estuvo de acuerdo en la protesta institucional por la injusticia que, a su juicio, sufrió el equipo. "Todo el mundo puede cometer un erroer, pero no dos a este nivel y en estas situaciones", recordó, en alusión a las manos de Marc Pubill en un saque de puerta.
Motivación garantizada
Flick no duda de la motivación de sus futbolistas fundamentalmente porque la gran mayoría han crecido viviendo la pasión de los derbis entre canteranos que han disputado frente a los chicos blanquiazules.
"Todo el mundo sabe lo que significa el Espanyol, jugamos en casa y es un partido que quiero ganarlo", explicó, antes de destacar que había obtenido buenas sensaciones del trabajo en el entrenamiento. "Los titulares que salgan formarán un equipo fantástico", garantizó.
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