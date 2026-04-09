Xavi Pascual insiste: "O estamos cerca de ganar o mejor no estar"

El entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha reafirmado este jueves el mensaje que transmitió después de la última derrota contra el Panathinaikos (79-93) y, en relación a su futuro, ha asegurado: "O estamos cerca de ganar o mejor no estar".

"Esto es el Barça, no es solo profesional, para mí es algo más. Y en el Barça la vida es ganar, no es ir por Europa con medianías. Esta es la reflexión que tenemos que hacer todos. O estamos cerca de ganar o mejor no estar", ha asegurado el técnico de Gavà a los medios de comunicación tras el entrenamiento matinal en el Palau Blaugrana.

Preguntado por si hay alguna garantía mínima para que continúe, Pascual ha respondido que tiene "dos años de contrato, la garantía es total", pero ha insistido en que "todos" deben "hacer una reflexión" sobre hacia dónde va el proyecto azulgrana.

Pascual, que tiene contrato hasta junio de 2028 y tomó las riendas del equipo a media temporada, ha confesado que si algún día siente que no puede "hacer ganar al equipo al final de la temporada" dará "un paso al lado".

"Para estar en el Barça te lo tienes que merecer, si estás aquí es para ganar. A final de temporada tenemos que ver dónde estamos y hablar, hacer una reflexión, explicar muchas cosas y entonces ver quién estará y quién no estará, de jugadores y de todo", ha aseverado.

Regresa Juan Núñez

El Barça, mientras, contará por primera vez esta temporada con el base Juan Núñez, recuperado de una grave lesión de rodilla que le ha mantenido un año alejado de las pistas, para visitar este viernes al Mónaco en un duelo directo por los puestos de 'play in' en la penúltima jornada de la Euroliga.

El conjunto catalán ocupa la décima posición (20-16), la última que da acceso a la repesca, con una victoria de margen sobre el Dubái (19-17), con el que tiene el 'average' perdido', y dos sobre el Maccabi Tel Aviv (18-17), que tiene un partido pendiente y al que sí ha ganado los dos duelos del curso.

La otra cara de la moneda, sin embargo, es que el equipo dirigido por Xavi Pascual se asegurará su participación en el 'play in' si gana los dos partidos restantes en la pista del Mónaco y en el Palau Blaugrana contra el Bayern Múnich, ya sin opciones clasificatorias.

Le preceden en la tabla el Panathinaikos y el Zalgiris Kaunas (21-15), con un triunfo más, y el Mónaco y el Estrella Roja, con su mismo balance (20-16).

La ausencia de Satoransky

Pese a la falta de ritmo competitivo, la recuperación de Núñez supone un bálsamo para el Barça, que en la rotunda derrota de la pasada jornada contra el Panathinaikos (79-93) contó con el inexperto Juani Marcos como único base, pues Nico Laprovittola se perderá lo que resta de curso por lesión y Tomas Satoransky sigue sin poder jugar debido a una indisposición de la que el club no da detalles.

También viajará el escolta Darío Brizuela, que acabó con molestias el duelo ante el Panathinakios, según confirmó este jueves Pascual, que ha vuelto a supeditar su continuidad la próxima temporada a la construcción de un proyecto ganador tras una nueva campaña marcada por las lesiones y la falta de inversión.

Pero si la tesitura del Barça es delicada, el Mónaco, vigente subcampeón de la Euroliga, tampoco ha vivido un curso sencillo, pues las turbulencias internas y los graves problemas económicos de la entidad han condicionado el rendimiento del equipo, que desde marzo dirige el georgiano Manuchar Markoishvili.

Lesiones

Además, el conjunto del Principado no contó en la última jornada con los lesionados Nemanja Nedovic y Terry Tarpey en el perímetro, mientras que el pívot Daniel Theis se ausentó por motivos personales, lo que limitó a ocho los jugadores disponibles.

Y aun así, el Mónaco cortó una racha de dos derrotas y venció el miércoles al ASVEL (81-76), sostenido por la actuación del escolta Elie Okobo (16 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias), y reforzado por la reaparición del base Mike James.

A estos dos se une larga lista de jugadores físicos y contrastados en la Euroliga como Strazel, Blossomgame y Diallo, entre otros, además del talento anotador del exbarcelonista Nikola Mirotic, que protagonizará uno de los duelos de la noche con el azulgrana Tornike Shengelia.

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Más allá de igualar al Mónaco en la faceta física y minimizar las pérdidas, el Barça necesitará que sus teóricos referentes ofensivos, Kevin Punter y Will Clyburn, y que no tuvieron su día ante el conjunto ateniense, den un paso adelante en ataque para competir ante el cuarto equipo más anotador de la competición.