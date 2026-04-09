Una semana más de actividad y una jornada nocturna, las principales novedades del Trofeo Barcelona Open Banc Sabadell 2026

Barcelona está a las puertas de vivir su icónica cita anual con el mejor tenis del mundo con el Trofeo Barcelona Open Banc Sabadell. Del 13 al 19 de abril, la capital catalana concentrará a los mejores de este deporte en el Real Club de Tenis Barcelona. Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti, Alex de Miñaur, Felix Auger-Aliassime y Casper Ruud son solo algunos de los nombres que disputarán este ATP 500 en el que se celebrará por primera vez una jornada nocturna este jueves.

"El tenis está viviendo una transformación. Se requiere cada vez más innovación y nosotros hemos optado por generar actividades de valor alrededor del mundo del tenis", afirma a EL PERIÓDICO Xavier Pujol, CEO del torneo. Desde la organización calculan que el impacto económico del trofeo alcance los 70 millones de euros en la ciudad de Barcelona y esperan superar los 110.000 asistentes con la ampliación de una a dos semanas del evento. "Este año hemos añadido una semana previa a la actividad deportiva en la que cada día hemos desarrollado jornadas temáticas, monográficos y actividades de valor como conferencias, 'networkings', partidos benéficos y encuentros que llevan teniendo lugar desde el pasado lunes con los patrocinadores, la fundación, los socios, los tenistas más jóvenes y los sponsors", añade.

Una de las principales novedades que ha añadido el torneo para esta edición es la celebración de una jornada nocturna que ya se ha dado en algunos otros torneos como el de Madrid. Tras el partido nocturno, se celebrará una cena y este primer encuentro servirá como prueba piloto a la organización para valorar que en futuras ediciones se pueda extender a más de una jornada. "Queremos dar la mejor experiencia a los asistentes y para ello hemos optado por poner más actividades alrededor del tenis y con ello hacer compatible el objetivo de ver a los mejores del mundo con el disfrute de las actividades más exclusivas", afirma Pujol. "El partido nocturno será el más importante de la jornada, si llega Carlos Alcaraz, lo jugará él", asegura.

Alcaraz, referente en Barcelona

El tenista, un gran referente para este torneo barcelonés es prácticamente un símbolo de la cita ya que lo lleva jugando desde que tenía a penas 12 años. Sin embargo, en la edición del pasado año, Holger Rune ganó el título al murciano tras superarle por 7-6(6), 6-2 en la final. "Con Carlos y Rafa Nadal hemos tenido como un plan de sucesión planificado con la suerte de que Carlos tiene un fuerte vínculo con Barcelona tras haber crecido ligado al club", señala Pujol.

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Este año, el trofeo se ha volcado en la innovación para transformarse. "Los jugadores reclaman que los resultados económicos y financieros de los torneos se repartan de una forma más equitativa entre los jugadores y el circuito. Todo el torneo se está segmentando y transformando en un circuito premium. Nuestra referencia son los mejores torneos del mundo y pretendemos innovar para ser cada vez más atractivos a los stakeholders para maximizar los resultados", asegura Pujol. La sostenibilidad, la innovación y la inclusión son algunos de los pilares de la celebración de este torneo que este año, espera aumentar un 10% los ingresos respecto al año pasado.