'Titanes. La Historia de un No': Guttmann lleva la inclusión hasta la meta en la Titan Desert Morocco 2025

El pasado año, la Fundación Institut Guttmann convirtió una idea casi improbable en una operación de alto rendimiento humano, médico y logístico al conseguir llevar a un equipo con pluridiscapacidad a completar una de las carreras más duras. ‘Titanes. La historia de un No’, recoge la histórica participación del equipo barcelonés en la Škoda Titan Desert Morocco 2025 en la que tras múltiples obstáculos consiguieron completar una de las competiciones de ciclismo de montaña por etapas más exigentes del mundo. El documental, estrenado recientemente en Barcelona, pronto estará disponible en Movistar plus y otras plataformas.

El pasado 6 de mayo de 2025, Iñaki Mujika, Pablo Montoia, José Antonio Bugarín ‘Buga’ y Cristian Casals, cuatro personas con una discapacidad adquirida de origen neurológico —los dos primeros con lesión medular y los dos segundos con daño cerebral— junto con cinco profesionales (un traumatólogo, un médico rehabilitador, dos fisioterapeutas y un auxiliar de enfermería) de Guttmann Hospital de Neurorrehabilitación, demostraron que los límites no siempre son físicos atravesando los 590 kilómetros por el desierto marroquí de los que consistía la carrera. “Todos nos decían que no era posible, pero hemos demostrado que se equivocaban”, repetían el Dr. Alejandro del Arco, médico traumatólogo e impulsor de la iniciativa, y sus compañeros de equipo al cruzar la meta de Maadid, después de 33 horas, 49 minutos y 31 segundos acumulados de esfuerzo, emoción y trabajo conjunto.

Más allá de la rehabilitación

Durante seis días, los deportistas atravesaron dunas, pistas pedregosas y desniveles pronunciados, superando lluvias, barro y altas temperaturas. Pero más allá del reto deportivo, el proyecto se concibió como una poderosa herramienta de rehabilitación y reintegración social, evidenciando que la determinación, la resiliencia y el acompañamiento profesional pueden transformar un pronóstico inicial. La iniciativa, que surgió en el marco del 60 aniversario del Insitut Guttmann, permitió replantear el significado de rehabilitación.

El hospital, referente histórico en lesión medular y neurorrehabilitación, lleva años trabajando con una lógica que va más allá de la asistencia clínica. Destina a programas sociales el equivalente al 20% de su resultado anual y ahí incorpora desde divulgación y prevención hasta inserción comunitaria, sensibilización sobre discapacidad y promoción del deporte inclusivo. Dicho de otra manera, Guttmann no limita su valor a curar o acompañar dentro de un edificio, sino que intenta promover condiciones de vida fuera de él. La labor social de la institución tiene como destinatarios a 49.954 participantes en programas de divulgación; 51 personas beneficiarias del programa ‘Ubuntu’ de Atención a la Vulnerabilidad; 41 familias beneficiarias del programa de alojamiento; 69 participantes en programas intensivos y personalizados de inserción en la comunidad, y más de 74.000 seguidores en redes sociales, donde publican contenidos sobre investigación, asistencia y discapacidad.

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La expedición a la Titan fue una demostración más de que la economía de los cuidados también genera valor, reputación y tracción. Para que ese equipo pudiera completar con éxito el exigente reto hicieron falta médicos, fisioterapeutas, auxiliares, preparación física, adaptación técnica, interlocución con la organización, patrocinadores y una narrativa suficientemente sólida como para convencer a quienes primero cerraron la puerta. No era solo una aventura; era una cadena de valor que no terminó en la línea de meta, se transformó en documental y ahora permitirá que ocho de ellos vuelvan a participar en la edición de este año como parte del equipo KH7, que recoge el testigo de la iniciativa para seguir apostando por la participación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad.