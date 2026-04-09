Así son las camisetas que vestirán los clubs de La Liga para la jornada retro

El fútbol español viajará al pasado este fin de semana. La Liga ha organizado una iniciativa retro por primera vez en su historia para esta jornada que va del 10 al 13 de abril. Será la jornada 31 para la Primera División y la 35 para Segunda. 38 de los 42 equipos que forman parte de las dos máximas categorías participarán en este evento que rinde homenaje a la historia de sus equipos. Cada club vestirá una camiseta inspirada en el pasado, excepto Real Madrid, Barcelona, Rayo Vallecano y Getafe. Las equipaciones fueron presentadas conjuntamente en un desfile que se celebró el pasado 19 de marzo en Madrid. Además de la ropa, este viaje al pasado también se aplicará en otros artículos de partidos, por ejemplo los balones, así como en los grafismos televisivos.

El diseño de estas prendas exclusivas no será una réplica exacta de modelos anteriores, sino variaciones de los mismos. La mayoría de clubes ha optado por centrarse en una época en concreto de su trayectoria en el fútbol español a la hora de dibujar sus equipaciones, aunque hay algunas excepciones. El Real Betis Balompié ha decidido mezclar distintos detalles que abarcan varias décadas para crear un único modelo. El Real Madrid rechazó esta propuesta desde el principio, mientras que el FC Barcelona citó problemas técnicos que le impedirán formar parte de esta iniciativa en su derbi contra el Espanyol, este sábado a las 18:30 en el Camp Nou, quien sí saltará al césped con el amarillo fundacional y el parche del espónsor Dani de la temporada 1994-95.

La camiseta retro del Espanyol / RCDE

Aunque los dos gigantes del fútbol español serán baja para esta ocasión tan especial, las camisetas de los demás equipos aguardan historias que merecen atención. Como se puede apreciar en la manga de la equipación retro del conjunto perico, la propia Liga también ha adoptado su antiguo imagotipo para estos días. Sin embargo, las miradas estarán puestas en cómo lucen estas indumentarias sobre los jugadores, y en los recuerdos que revivan en los aficionados de más edad. Si bien algunas de ellas revocan épocas doradas, más de un equipo se ha inspirado en periodos que se acercan a sus raíces sin importar el éxito, como ha sido el caso del Girona, con una camiseta inspirada en la temporada 1991-92, cuando el club competía en Segunda División B.

La camiseta retro del Girona / GFC

Casualmente, el Elche también se ha remontado a esa misma temporada 91/92 para crear su nueva camiseta retro. Esa amarga campaña fue recordada por ser la primera vez que competían en Segunda B, y en la que se quedaron a las puertas del ascenso tras finalizar en cuarta posición. El Valencia ha sido otro equipo que se ha inspirado en la equipación alternativa con diferentes tonos de naranja que vistió en la 1991-92, temporada que finalizaron cuartos y se clasificaron a Europa. La camiseta del Leganés está inspirada en la temporada 1997-98, coincidiendo con el año de inauguración del Estadio de Butarque y la cesión de Samuel Eto'o con los 'pepineros' procedente del Real Madrid.

El legendario delantero camerunés, el único de la historia en ganar dos tripletes seguidos (Barça, 2009 e Inter, 2010), también forma parte de la historia del Mallorca, que sacará una camiseta basada en la línea Total 90 de Nike, un modelo que la marca estadounidense estuvo a punto de sacar para los bermellones a principios de los años 2000, pero que finalmente nunca vio a la luz. Los comienzos del siglo XXI también han servido de inspiración para el Villarreal, que en esa época empezó a asentarse en la élite del fútbol español con su inconfundible color amarillo.

Si bien la mayoría de clubes ha preferido centrarse en una temporada en concreto, otros han escogido sus orígenes para su camiseta, como por ejemplo el Atlético de Madrid o el Levante, cuando ambos todavía no se conocían por sus nombres actuales. Los colchoneros reutilizarán la equipación retro que estrenaron en 2023 para celebrar su 120 aniversario. Fundado bajo el nombre de Athletic Club, el Atleti vistió sus primeros años de identidad con el blanquiazul. EL Levante UD, fundado en 1907 bajo el nombre de Fútbol Club Cabanyal, recupera la franja negra en diagonal como rasgo principal característico de esa época.

La camiseta del Osasuna está inspirada en la que vistieron durante los años setenta y ochenta, recordada por el ascenso a Primera División después de diecisiete temporadas. El Athletic Club de Bilbao sigue la misma idea y se centra en el lustro que va del 1970 al 1975, cuando la entidad recuperó el nombre original de Athletic Club, e instaló los campos de entrenamiento de Lezama, además de conquistar su antepenúltima Copa del Rey en 1973 frente al CD Castellón. La camiseta retro del Alavés es una réplica de la equipación que vistieron en la final de la Copa de la UEFA en 2001, la única de su historia que perdieron por 5-4 frente al Liverpool en la prórroga.

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La Real Sociedad lucirá este fin de semana contra el Alavés una equipación inspirada en la que vistieron en la última etapa del histórico estadio de Atotxa, su hogar entre 1913 y 1993. El Sevilla también abarcará varias décadas para mantenerse fiel a su identidad histórica, integrando el escudo utilizado desde principios del siglo XX hasta 1921, y conservando el blanco de su estética clásica con detalles en rojo. El Oviedo, último clasificado de primera división, buscará agarrarse al triunfo de la última jornada frente al Sevilla con la prenda que presentaron en marzo de 2017 con motivo del 91 aniversario del club.