A Flick se le apaga el ataque del Barça en el peor momento

De pronto, se ha oscurecido. Y en medio de esa penumbra ofensiva (tres últimos partidos, tres goles, Araujo, Rashford y Lewandowski, de rebote), el Barça de Flick se ha desorientado, comprometiendo, y de forma muy seria, su futuro en la Champions con su derrota ante el Atlético. Ha perdido el GPS que le ha guiado durante estas dos últimas temporadas, convertido en una máquina de marcar.

Pero todo se ha esfumado porque los 'nueves' y el 'falso nueve' andan con la puntería extraviada, incapaces de culminar la excelente producción que genera (18 remates y 2 al palo ante el granítico bloque de Simeone, pero sin que la pelota besara la red de Musso), por lo que se apagan.

Se ha apagado tanto el Barça que ya suma más partidos en sequía en este curso (son tres) que en el pasado cuando solo Real Sociedad (1-0) y Leganés (0-1) frustraron al ambicioso plan de Hansi, quien terminó desquiciado al comprobar la no intervención del VAR en el penalti de Marc Pubill.

Diego Simeone gesticula en una falta cometida sobre Lamine Yamal. / Jordi Cotrina

Ofuscado y abatido terminó también Lamine Yamal, quien se sintió solo en esa aventura de romper la tupida estructura defensiva del Atlético, el único equipo en la 'era Flick' que ha dejado seco a los azulgranas en dos partidos: la ida copera con el 4-0 y la ida europea con el 0-2.

109 encuentros y solo cinco sin marcar

O sea, esa parálisis ante el gol le ha llegado al Barça en el peor momento, justo cuando se estaba debatiendo su futuro en Europa. Son ya 109 encuentros los que lleva el técnico alemán sentado en el banquillo azulgrana y solo en cinco (Real Sociedad, Leganés, Chelsea, Atlético y Atlético) se ha quedado con las manos vacías, buscando explicaciones tácticas y, por supuesto, emocionales a ese inesperado abandono del gol.

Lamine Yamal, desesperado durante la derrota frente al Atlético. / Jordi Cotrina

En el Camp Nou, un lugar inexpugnable hasta el pasado miércoles, se detectó ese problema, de agravado problema de falta de contundencia. El Atlético conquistó un tesoro, aprovechando la expulsión de Pau Cubarsí y el golazo inicial de Julián Álvarez todo en apenas un minuto, refugiado en un soberbio ejercicio de puntería. O de "contundencia", como lo calificó luego el propio Simeone.

Apenas cinco remates, tres a puerta y dos goles, ambos con la firma de sus delanteros: Julián, en la primera parte, firmando una monumental falta directa; Sorloth, en la segunda, certificando un clásico contragolpe cholista.

Para entender la verdadera dimensión de puntería rojiblanca. Entre el gol del argentino y el de noruego no hubo ningún disparo más a puerta. Tampoco luego. ¿Para qué? Ya había hecho el Atlético lo más difícil. Volver a casa con un botín tan valioso que le acerca a las semifinales de la Champions

Julián Álvarez marca el 0-1 del Atlético al Barça de falta. / Jordi Cotrina

En el Barça, sin embargo, tal densidad de ataque (18 remates, siete a puerta) no tuvo recompensa alguna. Y eso que Flick usó todo lo que tenía. Tanto en su once inicial con un trío integrado por Lamine, Lewandowski y Rashford, como después con los cambios cuando entraron Fermín y Ferran Torres, modificando, ya con 10 jugadores, la estructura, situando al inglés como delantero centro.

Tres 'nueves', 0 goles

Tres 'nueves' tuvo el equipo en la cita de la Champions y ninguno acertó ante Musso, acrecentando todavía más la sensación de soledad que propagó Lamine. Era él contra el mundo. Y casi se salió con la suya "en un partido fantástico", como lo calificó después Flick, capaz de firmar nueve regates con éxito de los 15 que intentó para rajar la red cholista, además de intentar cuatro disparos. Pero solo uno a puerta.

Rashford encara a Molina con el apoyo de Gerard Martín detrás. / Valentí Enrich / SPO

Terminó destrozado en lo anímico, escondiendo su rostro bajo la camiseta, buscando digerir lo qué le había sucedido. A él. Y a su equipo. Pues, sobre todo, que había enfocado mal, ahogado por el plan defensivo de Simeone, el único que puede presumir, y con razón, de secar el manantial ofensivo azulgrana en dos encuentros.

Rashford fue, y sin duda alguna, quien más fue a la fuente en busca de agua, tanto en su condición inicial de extremo zurdo en la primera mitad o luego de delantero centro en la segunda parte. Hasta siete disparos firmó el delantero inglés, cuatro de ellos a puerta (más que todo el Atlético de Madrid junto) y uno al larguero en una falta que se lanzó desde el mismo sitio que anotó Julián Alvárez.

Hansi Flick mira enfadado a István Kovács, el árbitro. / Jordi Cotrina

Pero Marcus no tuvo lucidez para acertar, por lo que el Barça se fue oscureciendo, y de manera tan gradual, que dejó a Lamine con una dolorosa sensación de orfandad. Y terminó Flick lleno de ira porque "un alemán" decidió no poner en marcha la pantalla del VAR para validar el absurdo penalti de Marc Pubill.

Y acabó el Barça, que ya no tenía por lesión a Raphinha, su faro de luz en el ataque, ni tampoco a De Jong, aún en la enfermería, jugándose su futuro en Europa también sin Pedri, con molestias físicas, según el técnico, por lo que fue sustituido en el descanso al igual que Lewandowski. Acabó, y ese fue su mayor drama, peleado con el gol.