El escandaloso penalti de Pubill no pitado, sí se pitó en un Brujas-Aston Villa de Champions

Nadie, nadie, en el FCBarcelona protesta por la roja, con VAR incluido, a Pau Cubarsi. Nadie. Nadie dice que esa expulsión supuso la derrota. Nadie. Lo que sí dicen todos (con razón) e, incluso, puede mover al club, ahora presidido por Rafa Yuste, a presentar una protesta formal ante la UEFA, es que el árbitro rumano, István Kovacs, de 41 años y de los más veteranos y expertos (en teoría), debió señalar penalti, sin amarilla ni roja, cierto, tras las manos de Marc Pubill, en el minuto 54, con 0-1 en el marcador, cuando el meta Juan Musso sacó de puerta, con el balón totalmente parado y se lo cedió, ya en juego, al defensor colchonero que, tranquilamente, como el que no quiere la cosa, lo agarró con la mano y sacó, de nuevo, desde el área pequeña. Penalti de escándalo. Y punto. Sin buscar explicación alguna. Veremos que dice Miguel Ángel Gil Marin, el dueño del Atlético, que hace comunicados contra los árbitros.

Luego, sí, aparecería el ‘Cholo’ Simeone, técnico del Atlético, y dijo, con toda la parsimonia del mundo, haciéndose el despistado, que “el árbitro interpretó lo que todos, sentido común, que Musso no estaba sacando de puerta”. Perdón, sentido común es que sí sacó de puerta y fue penalti.

“Se trata de un error técnico gigante: penalti clarísimo. Y luego dicen que los árbitros españoles…¡esto es un escándalo! Es un error muy grande de carácter técnico. Es de los errores más grandes que he visto en mucho tiempo". Iturralde González — Exárbitro y comentarista arbitral de As y la SER

Minutos después, apareció su hijo, Giuliano, enorme futbolista, y argumentó, casi confundiéndose, teniéndole que recordarle la jugada los periodistas con el móvil, que “nosotros, fíjense ustedes, no sacamos nunca de puerta con nuestro portero, siempre lo hace un defensor”. Ya, amigo, puede ser cierto pero, vaya, esta vez sí sacó de puerta Musso. Lo dice el reglamento: balón quieto, parado y el portero lo patea, pues balón en juego.

Y, finalmente, hicieron salir a Musso para que dijese, peor aún, que “se trata de una jugada insignificante”. ¡Insignificante!, podía ser, pero hubiese significado, el 1-1 para el Barça y un nuevo encuentro. “Se nota mucho que la pelota no estaba en juego”. ¿Cómo?, perdón, como señaló anoche Uxio Camaño, árbitro y comentarista arbitral de Gol TV: “Pelota detenida, parada en el área pequeña, pateada claramente por el portero = está en juego; si la paras con las manos = penalti. Lo siento”.

Tyrone Mings, del Aston Villa, detuvo el balón sacado por 'Dibu' Martínez y el árbitro pitó penalti a favor del Brujas. / EL PERIÓDICO

Y esa es la historia. “Se trata de un error técnico gigante”, afirma Iturralde González, exárbitro y comentarista de la SER y AS. “Penalti clarísimo. Y luego dicen que los árbitros españoles…¡esto es un escándalo! Es un error tan, tan grande de carácter técnico. Es de los errores más grandes que he visto en mucho tiempo. Le tenía que haber llamado el VAR”.

El popular Mateu Lahoz entendió que Kovacs no pitara penalti, pero su explicación en Movistar+ fue tan lamentable que se contradijo mientras apoyaba la decisión del colegiado del Barça-Atlético (0-2). "A nivel reglamentario, con el balón en movimiento, el defensor no interpreta bien la acción y la detiene con la mano dentro del área. Aunque reglamentariamente podría señalarse penalti. En estos niveles, se suele considerar una acción natural, por lo que entiendo que no se haya pitado”. Primero dice que es penalti claro y, luego, entiende que no lo pite.

En un Brujas-Aston Villa, de la Champions-2025, el alemán Tobias Stieler no dudó ni un segundo en señalar penalti después de que Tyrone Mings detuviese con las manos, como hizo ayer Pubill, un saque del 'Dibu' Martínez.

El escándalo es evidente porque la jugada no admite interpretación alguna, ni con el “sentido común” de Simeone, ni con la tesis de “nosotros siempre sacamos con un defensa” de su hijo y, mucho menos, con la tesis de “jugada insignificante” del meta Musso. Estas absurdas y pueriles justificaciones a una acción contraria al Barça, solo tienen un precedente, tan o más escandaloso, que el ocurrido anoche en el Spotify Camp Nou.

Se produjo en el partido Arsenal-Bayern de Munich, de cuartos de final de la Champions de 2024, cuando el árbitro sueco Glenn Nyberg dejó sin señalar penalti en otro despiste protagonizado por David Raya y Gabriel Magalhaes, jugadores del conjunto inglés. Raya sacó y Magalhaes cogió el balón con las manos para hacer ver que sacaba él. Nyberg gritó el típico “¡sigan, sigan!”, mientras Jamal Musiala y Harry Kane reclamaban el lógico penalti.

Gabriel Magalhaes, del Arsenal, detuvo con las manos el saque de David Raya y el árbitro no pitó penalti a favor del Bayern de Munich. / EL PERIÓDICO

Digo que solo tienen parangón en esa acción porque el técnico del Bayern, entonces Thomas Tuche, puso el grito en el cielo, no solo porque Nyberg no señalase penalti, sino por la explicación que le dio el colegiado acabado el encuentro (2-2). “El árbitro no ha tenido el valor de pitar un penalti que merecíamos en una situación, cierto, un poco loca e incómoda. Les dijo a mis futbolistas que había sido, tal cual, un error de niños y que no iba a pitar un penalti por eso en un partido de cuartos de final de la Champions. Ya ¿y?, error de niños o de adultos, lo cierto es que los únicos perjudicados fuimos nosotros”.

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Por el contrario, y ese sí es un precedente a tener muy en cuenta, el colegiado alemán Tobias Stieler no dudó ni medio segundo en señalar penalti, en el Brujas-Aston Villa, de cuarta jornada de la fase previa de la Champions-2025, cuando, en una acción idéntica a la de anoche en el Spotify Camp Nou, el popular meta argentino, ‘Dibu’ Martínez, saca de puerta, le cede el balón a su compañero Tyrone Mings, éste lo coge con las manos para recolocarlo y volver a sacar y Stieler señala, inmediatamente, el punto de penalti. Porque como la acción entre Musso y Pubill del Sportify Camp Nou era penalti, claro.