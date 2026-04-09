Carlos Romero, el defensa total del Espanyol que espera a Lamine Yamal

En el atasco que sufre el Espanyol en la segunda vuelta pocos futbolistas aguantan la comparación con su primera parte de campeonato. Uno de ellos es, sin duda, Carlos Romero (Torrent, València, 24 años), el lateral izquierdo que suma ya cinco goles en la Liga. Si se hiciera una encuesta entre los pericos, saldría elegido con seguridad como el mejor futbolista de la temporada del bloque de Manolo González. Su rendimiento le convierte en el defensa total del campeonato. Marca, asiste, combina, defiende… Es el alma de un Espanyol que este sábado aspira a romper a lo grande su nefasta racha de 13 encuentros sin ganar. No será fácil. El equipo perico visita el Camp Nou y a Romero le espera un 'diablo' llamado Lamine Yamal salvo que Flick decida darle descanso pensando en la Champions.

Lamine Yamal trata de zafarse de Romero en el derbi del pasado enero en Cornellà. / Andreu Dalmau / EFE

Ya se vieron las caras en Cornellà en el derbi de enero y el carrilero valenciano completó una gran actuación en un pulso que se decidió en el tramo final con tantos de Olmo y Lewandowski (0-2). La cita llegó en el ecuador del campeonato, cuando Romero ya sumaba tres goles. Osasuna fue su primera víctima (jornada 3), luego marcaría ante el Elche (j. 10) y el Athletic (j. 17) en el último triunfo de los blanquiazules antes de la travesía del desierto por la que aún transita el conjunto catalán. El Levante (jornada 19) y el Elche (j. 26) fueron los últimos damnificados en dos partidos que acabaron en tablas. Su último golazo ante el equipo de Sarabia vino acompañado de un penalti por manos que empañó otra brillante actuación.

Comparativa con otros laterales de Europa

Cláusula de 45 millones

Los pericos han tenido la fortuna de disfrutar de una segunda temporada de Romero cuando todo parecía indicar que su cesión sería solo por un curso. El año pasado ya rindió de forma notable (34 partidos, 2 goles, 1 asistencia), pero no tuvo el impacto del actual. Una hábil negociación de Garagarza permitió prolongar un préstamo que concluirá definitivamente en junio. El valenciano peleará por un puesto con Sergi Cardona la próxima campaña en el cuadro amarillo, mientras Pedraza jugará en el Lazio.

Romero, presionado por Fornals, en el último partido del Espanyol en el campo del Betis. / RCDE

Un dato corrobora el excelente nivel del carrilero perico: su valor de mercado se ha quintuplicado desde el inicio de Liga: en agosto de 2025 era de 5 millones, ahora alcanza los 25, según el portal transfermarkt. Su cláusula de rescisión con los 'groguets' es de 45 millones y el club castellonense ya rechazó ofertas cercanas a los 30 en enero.

El valor de mercado del carrilero se ha quintuplicado desde el inicio de Liga: en agosto era de 5 millones, ahora alcanza los 25

El sueño de la selección

"El techo se lo va a poner él. Si no se relaja tiene nivel para poder mejorar más. Si no estuviera en el Espanyol estaría muy cerca de ir a la selección española... Si jugara en el Atlético, en el Real Madrid o en un equipo de estos lo tendría más fácil", valoraba Manolo sobre su pupilo, que siempre ha elogiado el papel del técnico gallego en su progresión, especialmente en la parcela defensiva. Ahí es donde sufre más Romero, que disfruta galopando por la izquierda, centrando desde la línea de cal y combinando por dentro con sus compañeros.

Romero, en un partido del Espanyol. / RCDE

De técnica exquisita y gran disparo, es una de las principales bazas del ataque perico. Solo Kike García, Pere Milla y Roberto, los tres con seis goles, han anotado más que el lateral, que sueña con una oportunidad en la Roja. Lo tiene complicado. La pareja Cucurella-Grimaldo es una de las más consolidadas en los planes de De la Fuente y solo una lesión podría darle opciones en un puesto en el que también quedan fuera los titulares del Barça (Balde) y Real Madrid (Carreras), ambos lejos de las prestaciones mostradas por un Romero al que solo superan con claridad en Europa el lateral del Bayer Leverkusen y Federico Dimarco, que está completando un 2026 sensacional con el Inter.

Amenazas por Mbappé

Este sábado volverá a tener un gran escaparate ante Lamine Yamal. Entre sus grandes actuaciones la más recordada quizá sería la del año pasado en Cornellà contra el Madrid, cuando marcó el gol de la victoria y fue protagonista de una dura entrada sobre Mbappé no castigada con la expulsión.

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Romero hace una entrada a Mbappé en el partido de la pasada temporada en el RCDE Stadium. / Siu Wu / EFE

El subidón por el tanto se vio oscurecido por las amenazas de muerte que recibió de seguidores del club blanco que no encajaron bien la derrota. Romero superó con entereza el momento y sigue brillando en un Espanyol que le echará de menos el próximo curso.