Alianza entre la Generalitat y LaLiga en contra de los discursos de odio y el acoso escolar

“Un insulto o un discurso de odio en un campo de fútbol, aunque dure unos segundos, puede cambiar y afectar la vida de una persona”, cuenta Eva Menor, consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalirat. Por eso, el Govern, a través del Departament d’Igualtat i Feminisme i del Departament d’Esports, ha firmado un convenio de colaboración con LaLiga para difundir y promover conjuntamente campañas de sensibilización destinadas a prevenir los discursos de odio y el acoso escolar en todos los ámbitos con especial atención al entorno educativo, social y deportivo.

“El compromiso de la Generalitat es firme en la lucha contra el odio, tanto en el deporte como en el conjunto de la sociedad”, incidió Menor. “No estamos hablando solo de un insulto en un partido de fútbol, estamos hablando de un modelo de sociedad y, frente a quienes fomentan el odio y la deshumanización del otro, desde la Generalitat trabajamos por una sociedad cohesionada, de prosperidad compartida, que no deja a nadie atrás y en la que no tiene cabida el discurso de odio”, zanjó la consellera.

Eva Menor, el conseller d'Esports, Berni Álvarez, y el director de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de LaLiga, José Montero, fueron los encargados de formalizar el convenio.

Pacto Nadional contra los Discursos de Odio

Para Berni Álvarez, “la alianza con LaLiga refuerza el trabajo del Gobierno para que el deporte sea un espacio de inclusión, sin odio ni racismo. Somos un país de acogida, respeto y convivencia”. “Contra el racismo, el acoso u otros fenómenos, aportamos valores como el respeto, la humildad o el trabajo en equipo. Debemos concienciar a la sociedad de que solo podemos avanzar si aplicamos estos valores en nuestro día a día”, afirmó.

Por su parte, José Montero señaló: "Desde LaLiga creemos firmemente en el poder del deporte como herramienta de transformación social”. “Este acuerdo con el Govern de Catalunya refuerza nuestro compromiso con la lucha contra los discursos de odio y el acoso escolar, especialmente entre los más jóvenes”, continuó el director de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales, que añadió: “A través de iniciativas como LaLiga Vs Odio y LaLiga Vs Bullying trabajamos para promover valores esenciales como el respeto, la inclusión y la convivencia, dentro y fuera de los terrenos de juego”.

El convenio, con una duración de un año, tiene como objetivo establecer un marco de colaboración que permita difundir y reforzar iniciativas conjuntas orientadas a sensibilizar a la ciudadanía, y especialmente a la juventud, en materia de integridad, respeto y convivencia. La voluntad es fomentar una cultura de tolerancia cero frente al odio y el acoso, por lo que se celebró en Barcelona la jornada 'Contra el odio: políticas públicas, acción deportiva y compromisos reales', que ha contó con la presencia de actores clave en la lucha contra cualquier forma de discriminación y odio dentro y fuera de los estadios.

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Una de las iniciativas es el Pacto Nacional contra los Discursos de Odio. Este documento es uno de los 35 objetivos específicos del Plan de Gobierno y busca implicar a toda la sociedad y crear alianzas con otras instituciones, organizaciones de la sociedad civil y otros gobiernos para establecer una respuesta unitaria y contundente frente a los discursos de odio.