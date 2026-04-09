"Por muy poco": Aleix Espargaró se estrella en Sepang y casi acaba con su carrera

El piloto catalán Aleix Espargaró, de 36 años, es absolutamente incombustible. El mayor de los hermanos Espargaró (Pol sigue en el Mundial como comentarista en DAZN y, ahora, también manager de Daniel Holgado, una de las grandes promesas del motociclismo español) sufrió, el pasado martes, un grave accidente, que, por milímetros, no supuso el final de su carrera deportiva y una complicación extrema para seguir con su vida como piloto probador de Honda MotoGP y ciclista algo más que aficionado.

“El martes, durante el test en Sepang”, contó anoche el propio Aleix en su Instagram después, al parecer, de debatir con Honda si podía o no informar del percance, “sufrí un accidente muy grave. Como resultado, tuve varias contusiones y cuatro vértebras fracturas, aunque por muy poco, y afortunadamente, no afectaron a la médula espinal”.

Gracias a todos

“Después de pasar varios días en el Hospital CU Aurelius, donde me han atendido de maravilla, ya puedo volar a casa con Laura (su esposa), que vino a rescatarme desde el otro lado del mundo, otra vez, y ya perdí la cuenta”, sigue contando Espargaró.

El piloto, nacido en Granollers pero residente desde hace muchos años en Andorra, donde posee varios negocios, ha comentado que, ahora, consultará con los médicos que lo llevan en el Hospital Quirón Dexeus “para evaluar si necesito o no entrar en el quirófano”.

“Gracias a todo mi equipo de Honda por cuidarme estos días. Disculpen el susto, ¡volveré!”, termina asegurando Espargaró en su anuncio en Instagram.

"El accidente que he sufrido ha sido muy grave y, por muy poco, además de la fractura de cuatro vértebras, no se ha visto afectada la médula espinal. Disculpen el susto ¡volveré!" Aleix Espargaró — Piloto probador del equipo Honda

El papel de Espargaró en el equipo Honda de pruebas, en el que aterrizó tras dejar su brillante actividad en el ‘team’ Aprilia, siendo el primero que hizo crecer a la fábrica de Noale (Italia), ha sido fundamental para que la RC213V de este año empiece a ser una moto competitiva y ofrezca a sus pilotos la posibilidad de pelear por el top-10 en cada gran premio.

Amplio programa

En Sepang (Malasia), Aleix estaba cumpliendo con el amplio programa de desarrollo que la fábrica alada se ha impuesto para volver a estar entre los mejores. Mientras Espargaró mejoraba la moto de este año, el japonés Takaaki Nakagami ha empezado a probar la moto, totalmente distinta, del año que viene, la novedosa RC214V, con motor de 850cc y neumáticos Pirelli.

La grave lesión de Espargaró supondrá una dificultad más para Honda y su progresión tanto con la moto actual como con el proyecto del año que viene. El calendario oficial de test de esta temporada incluye pruebas en Jerez (27 de abril, tras el GP de España); en Barcelona (18 de mayo, tras el GP de Catalunya), ambos con las motos actuales y neumáticos Michelin. Luego, en Brno (22 de junio) y Spielberg (Austria, 21 de septiembre), ya serán con motos de 2027 y neumáticos Pirelli.

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Como puede apreciarse en la imagen que el propio Aleix Espargaró ha publicado en su Instagram, el piloto mata el tiempo leyendo El Recluso, de Freida McFadden, cuyo encabezamiento es “los peores culpables no están siempre entre rejas”.