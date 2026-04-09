Aitana Bonmatí vuelve a entrenar con el grupo tras tu rotura de peroné

Queda poco. Aitana Bonmatí entra en la etapa final de la recuperación de su fractura en el peroné, por la que tuvo que pasar por quirófano. La catalana ya entrena con el resto del grupo y todo apunta a que podría volver en el próximo partido contra el Espanyol, dentro de un par de fines de semana, donde además el Barça podría ganar la Liga si vence al conjunto perico.

La lesión que sufrió el pasado 30 denoviembre cada vez queda más lejos. En un entrenamiento con la selección española tuvo "un mal apoyo en una acción fortuita". Así definió la Federación Española el momento en el que Aitana Bonmatí se rompió el peroné de la pierna izquierda. "La operación ha salido bien y ahora es momento de regenerarme física y mentalmente", contaba en una publicación en sus redes sociales después de ser intervenida. "El fútbol de élite te lleva al límite en todos los aspectos y existen factores que actualmente me estaban impidiendo poder disfrutar de la profesión y del día a día. Honestamente, sentía que era un momento para poner el freno y, de hecho, me lo planteé, pero no lo hice y la vida me ha frenado de golpe. Con esta lección afronto lo que viene, convencida de que será un aprendizaje", reflexionó la centrocampista, que aún sigue inmersa en las primeras etapas de su recuperación.

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Desde entonces, Aitana ha ido afianzando etapas y dando pasos adelante con cautela. No solo por la lesión física, sino por la carga mental que ha soportado estos años. La lesión en su pierna izquierda le obligó a parar y volver a encantarse con el fútbol ha terminado yendo de la mano para la centrocampista. Ahora, ya vuelve a disfrutar con sus compañeras en el verde. Durante el parón de selecciones, para el cual ella obviamente no ha sido convocada con España, volverá a formar parte de la disciplina del primer equipo azulgrana. Y, si todo va bien como se espera, podría volver a una convocatoria de cara al derbi contra el Espanyol donde el Barça puede levantar el título en la CE Dani Jarque.