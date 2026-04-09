Adrià Geli, entrenador personal: "Estas son las 5 claves para perder peso antes de verano"

Las fiestas de Semana Santa ya están más que olvidadas para la mayoría de españoles, quienes ya se centran en las vacaciones de verano. A pesar de que aún quedan varios meses, muchos ciudadanos ya se han sumergido en la operación bikini 2026, con el propósito de llegar en plena forma física. Por esta razón, desde SPORT nos pusimos en contacto con Adrià Geli (Girona, 1990), entrenador personal en Padhealth Palafrugell, para conocer cuáles son las cinco claves para perder peso antes de verano.

Geli empezó diciendo que las "dietas rápidas" y los "retos exprés" no suelen funcionar, por lo que recomendó hacer la siguiente rutina de cara al verano.

El primer consejo que otorgó es realizar entrenamiento de fuerza, debido a que es fundamental para el metabolismo: "Trabajar la musculatura ayuda a preservar e incluso ganar algo de masa muscular durante la pérdida de peso si se estructura bien, además de mejorar el aspecto y aumentar el gasto energético total".

A continuación, el entrenador personal recomendó hacer ejercicios de fuerza al menos dos días por semana y así "estimular el músculo de manera eficiente".

"Otro factor muy importante es saber cuánto nos movemos durante todo el día. Por ello, un objetivo más que razonable para gran parte de la población sería caminar entre 8.000 y 10.000 pasos al día", afirmó.

La tercera clave que desveló para perder peso antes de las vacaciones de verano es dormir, algo que no cansa: "Al menos, 7 horas de sueño de calidad sería mi recomendación, lo que es fundamental para bajar las revoluciones del día".

Adrià Geli, entrenador personal. / ARCHIVO

Pocos no se lo creen, pero Geli apuntó que la motivación afecta directamente a la pérdida de peso: "El cambio físico no sucede en tres semanas, ocurre cuando tus hábitos empiezan a ser más fuertes que tus excusas y tu motivación".

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El último consejo que dio fue respecto a la alimentación: "Comer mejor suele funcionar mejor que hacer dieta. Y mi experiencia señala un factor clave: la adherencia. No se trata de comer perfecto, se trata de comer de forma que pueda mantenerse en el tiempo".