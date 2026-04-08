¿Y si los Spurs juntan los 2,24 metros de Wembanyama con los 2,21 de Mara?

El deporte norteamericano tan dado a los grandes espectáculos, tanto deportivos como mediáticos, aún vive el eco que ha producido la victoria (63-69) de la Universidad de Michigan sobre los muchachos de Connecticut (UConn) ante más de 72.000 enloquecidos espectadores, la inmensa mayoría de ellos estudiantes de todos los rincones de EEUU, en el flamante e inmenso Lucas Oil Stadium.

No fue la figura de ese encuentro, cierto, por descontado, no tuvo una actuación tan espectacular como en la semifinal ante Arizona, con 26 puntos, pero el español, el maño, Aday Mara, que ese mismo lunes (madrugada del martes en España) cumplía 21 años, sigue siendo una de las estrellas más elogiadas por los comentaristas, críticos y expertos del baloncesto estadounidense. A la versión ofensiva, reboteadora y pasadora ofrecida en semifinales, Mara, de 2,21 metros, añadió su poder de intimidación ante los adversarios que trataron, sin éxito, de penetrar en la zona de los Wolverines de Michigan.

“Aday Mara posee un físico enorme, pero la palabra que más y mejor le cuadra en estos momentos es la de campeón”, comenta Clemson Smith Muñiz, comentarista televisico en habla hispana de los Knicks de Nueva York. “Mara ha logrado algo que solo habían conseguido antes Magic Johnson y Michigan State en 1979 y Michael Jordan y North Carolina en 1982, convertirse en uno de los cinco titulares ‘transfers’, jugadores que cambiaron de universidad el año pasado, demostrando la capacidad de encajar en un sistema nuevo y engranar con compañeros nuevos”.

“Esto permanecerá en mi corazón toda mi vida. A estos chicos no les llamo equipo. Estoy jugando con mis hermanos, no con mis compañeros. Es por eso que llegamos hasta aquí". Aday Mara — Campeón de la NCAA con la Universidad de Michigan

“A estos chicos”, comentó Mara tras abrazarse a sus padres, Francisco Javier, exjugador del CAI Zaragoza, y Geli Gómez, exinternacional de voleibol, presentes en el estadio de Indianápolis, “no les llamo equipo. Estoy jugando con mis hermanos, no con mis compañeros. Es por eso que llegamos hasta aquí y es por eso por lo que alcanzamos el título. Esa fue, sin duda, una de las claves y todo el trabajo del equipo técnico, que nos mostró el camino para proclamarnos campeones”.

Así ganó Michigan

Según Smith Muñoz, Michigan no ganó porque tenía los jugadores más talentosos, no, sino porque tuvo el mejor equipo, “uno sin recelos ni riñas, uno donde los veteranos acogieron con los brazos abiertos a inmigrantes que buscaban cumplir el sueño americano en la cancha de baloncesto. La trayectoria de Mara fue larga y, a veces complicada, de Zaragoza a Los Ángeles a Ann Arbor, pero al final consiguió lo que perseguía, ser campeón de la NCAA y proyectarse hacia la NBA”.

Comparado con el partido de su vida, en la semifinal contra Arizona (91-73), cuando impuso un récord individual con 26 puntos más 9 rebotes, las aportaciones de Mara en la final fueron más modestas, apenas 8 puntos, 4 rebotes y un tapón. “Pero su envergadura de cóndor”, sigue contando la voz hispana de los Knicks, “estorbó continuamente a los tiradores de Connecticut. Incómodos toda la noche, los Huskies nunca encontraron su ritmo, debajo del tablero o a distancia. Michigan, un gran equipo ofensivo, ganó porque movieron los pies lateralmente, levantaron los brazos y fueron tenaces durante los 40 minutos de juego”. Hay dos estadísticas que definieron este partido. Connecticut falló 24 de sus 33 triples (27%), mientras que Michigan encestó 25 de sus 28 tiros libres (89%).

El español Aday Mara, pívot de los Michigan Wolverines. / Andrea Montolivo / EFE

“Necesito un par de días para darme cuenta de todo esto, de lo que ha ocurrido y lo que hemos conquistado”, siguió explicando Mara al salir del vestuario del Lucas Oil Stadium. “Eso sí, estos partidos, este título, esta conquista, va a permanecer en mi corazón por mucho tiempo, durante toda mi vida”. Y, como suele ser habitual en los jóvenes campeones de cualquier especialidad del deporte, Mara agradeció la ayuda “de todos aquellos que confiaron en mí desde el primer momento cuando era niño, a todos los entrenadores que tuve y a todos los equipos por los que pasé”.

“Hay una frase en inglés que define a los hombres grandes, gigantescos, como Aday Mara, jugadores que no permiten bandejas o canastas fáciles: ‘Rim protectors’, guardianes del aro. Tiene pinta que, muy pronto, Mara será uno de los guardianes del aro en la NBA". Clemson Smith Muñiz — Comentarista televisivo de los Knicks de Nueva York.

Mara es un júnior, jugador de tercer año. “Al defensa del año en la conferencia Big 10, en teoría le queda una temporada más al nivel universitario”, explica Smith Muñiz. “Pero, si decide dar el salto a la NBA, he leído que el cronista Bryan Kalbrosky, del diario USA Today, lo proyecta como la 20.ª selección del ‘draft’ de la NBA, destinado a los San Antonio Spurs”.

Y esa posibilidad, relata finalmente el comentarista de los Knicks, sería algo muy, muy, espectacular. “Si realmente los Spurs pueden escoger a Mara, el gigante español se convertiría en el ‘caddie’ o suplente del gran, del inmenso, de Víctor Wembanyama, de 22 años, curiosamente el único jugador en la Liga más alto que Mara: 2,24 metros del francés por 2,21 del maño”.

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Dada su estatura y proezas defensivas, suena como el equipo y la situación ideal para Mara. Sale ‘Wemby’ del partido, ingresa Mara y nada cambiaría en la defensa de los Spurs. Ya ni les cuento con los dos gigantes en la botella de los Spors. “Hay una frase en inglés”, termina contando Smith Muñiz, “que se utiliza frecuentemente para definir a los hombres grandes, altos, gigantescos, que no permiten bandejas o canastas fáciles: ‘Rim protectors’, es decir, guardianes del aro. Tiene pinta que muy pronto, Aday Mara será uno de los grandes guardianes del aro.