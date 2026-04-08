Un PSG muy superior noquea al Liverpool y se acerca a las semifinales (2-0)

El París Saint-Germain de Luis Enrique encontró su timón y las semifinales de la Liga de Campeones asoman en su horizonte tras arrollar al Liverpool, que gracias a una buena actuación del meta Giorgi Mamardashvili puede soñar con la remontada en Anfield tras un 2-0 este miércoles.

Si los equipos fueran estaciones, el PSG viviría en primavera y el Liverpool, en otoño. El año pasado de los 'reds' fue excelso, pero los títulos se reparten con las flores y ahí el conjunto de Luis Enrique ha aprendido a sacar sus mejores galas en ese momento.

Lo hizo el pasado curso inaugurando su vitrina en la máxima competición europea y ha puesto el piloto automático para convertirse en el máximo favorito este curso, de nuevo con una exhibición ante el Liverpool.

Salah, suplente

Si el año pasado el Liverpool comparecía en octavos como la escuadra más brillante por su magnífico otoño, esta vez lo hizo en una mala racha de resultados y su entrenador, pesando que no le quedan muchas bazas por jugar, revolucionó su esquema.

Dejó en el banquillo a Mo Salah y colocó a cinco hombres en la zaga quizá pensando que Anfield sería un mejor campo de batalla para sus intereses. A condición de no haber hipotecado para entonces buena parte de sus oportunidades.

Dembelé trata de escaparse de Van Dijk en el duelo de este miércoles. / FRANCK FIFE / AFP

No fue suficiente para detener el vendaval del conjunto francés, al menos en parte, porque los parisinos pudieron llevarse más recompensa a poco que sus atacantes hubieran tenido mejor puntería y el meta rival menos acierto. Especialmente Dembélé, que marró un par de ocasiones claras y rompió la racha de los últimos partidos, cuando parecía haber encontrado el camino que le condujo al Balón de Oro.

Un único rumbo

La salida en tromba de los visitantes no fue más que una puesta en escena, porque el timón lo agarró enseguida el PSG, muy superior en el centro del campo con Kvaratskhelia y Doué alejados de las bandas, por las que transitaban los laterales.

Con más energía, más orden y más empaque, empequeñecieron a un rival que apenas les creó ocasiones y que no se llevó más castigo por una buena actuación del meta exvalencianista Mamardashvili, sustituto del lesionado Alisson Becker.

El partido encontró pronto un único rumbo, el que marcaba el campeón de Europa frente a un rival que buscaba la pirueta salvadora que se le resiste este curso y que es más difícil encontrar forzado por las circunstancias.

Gol afortunado

Así es difícil contrarrestar el juego de un equipo que va encontrando la versión del año pasado, que vuelve a controlar los tempos y las situaciones y que dio una gran sensación de fortaleza.

A ello sumó la fortuna, que permitió a Doué adelantar al PSG en el minuto 11 gracias a un balón que salió rebotado en vaselina fuera del alcance de Mamardashvili, un mazazo moral para los visitantes.

Y más motivación para un PSG que se encontraba cómodo, que buscaba espacios entre la maraña 'red' y que encontró en un par de ocasiones al meta georgiano, a los 32 minutos a disparo de su compatriota Kvaratskhelia y cinco más tarde de Doué.

Dembélé, sin puntería

Tampoco aprovechó una buena ocasión Dembélé en el 42, mientras que el Liverpool solo daba noticias en jugadas a balón parado, el refugio que ha encontrado el campeón inglés, que no parece suficiente a estas alturas de la élite.

Kvaratskhelia batió a su compatriota en el 65 en una buena jugada individual y los parisienses se lanzaron en tromba a por el tercer gol que certificara su clasificación.

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Pero una intervención del VAR para anular un penalti y la buena actuación de Mamardashvili dejó con un hilo de vida a un Liverpool que deberá mejorar mucho para obrar el milagro.