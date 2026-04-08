Michael Olise, el genio multicultural que puso patas arriba el Santiago Bernabéu

El Bayern se llevó la victoria frente al Madrid y se deleitó con Michael Olise junto al público neutral. Es probable que algún local en el Bernabéu también lo hiciera. Porque lo del francés fue todo un recital. Olise trazó con su sensible pierna izquierda la mejor obra de su carrera. No fue un instante fugaz, sino la concatenación de varias pinceladas que fueron conformando un cuadro sublime. Porque medir el rendimiento en goles sería injusto, y eso que su asistencia para el 0-2 de Harry Kane le acerca a romper todos los récords. El suyo fue un despliegue de calma y verticalidad.

Quizás la innata inspiración de Olise provenga de la herencia familiar, tal vez se haya ido moldeando a través de su experiencia vital como muchos otros artistas. La realidad es que nació y creció en Londres, hijo de padre británico-nigeriano y madre franco-argelina. Una combinación genética multicultural que le inyectó el ritmo y la determinación de los más grandes desde pequeño, y su paso por las academias de Arsenal, Chelsea y Manchester City terminaron de sacarle el potencial que escondía dentro.

Su debut como profesional fue en 2019 con el Reading, donde aprendió a leer e interpretar el lienzo de juego competitivo para ensayar sus primeros versos de prosa en 2021 ya en Premier. Tres temporadas con el Crystal Palace le sirvieron para masterizar su dominio literario con el balón, antes de consagrarse en Alemania. Pudo elegir jugar entre cuatro selecciones, pero se decantó por la francesa, el lado materno. "Ya desde pqueño soñé con jugar con Francia", explicó un día.

Alabados asistentes

Su llegada al Bayern en verano de 2024 coincidió con la de otro superdotado, Vincent Kompany. Junto al discípulo de Pep Guardiola, el extremo de 24 años ha incorporado las cifras de Balón de Oro a su juego de crack, las cuales le otorgan el reconocimiento mundial igual que le pasó a Messi bajo la tutela del catalán. En los guiones futbolísticos no hay casualidades.

Olise es hijo de Kompany, por tanto nieto de Pep, y por ende, descendiente de Messi. Blasfemia en La Masía, donde Lamine Yamal fue bautizado por el mismo Dios argentino y ahora reclama su trono. Pero igual que los madridistas admiraron su rival en la ida de cuartos de la Champions, en Barcelona no debería haber ningún problema en reconocer el estatus que Olise ya comparte con Lamine Yamal. Dejando las comparaciones y los árboles genealógicos ficticios de lado, la influencia de la filosofía inculcada por Guardiola y traspasada por Kompany es más que manifiesta en Olise. Y si los ojos mienten, están las benditas estadísticas para demostrar que lo de Michael va en serio.

Pep Guardiola da instrucciones a Vincent Kompany, 2017. / ANTHONY DEVLIN / AFP

A la espera de que el de Rocafonda alcance su madurez, el londinense ya va camino de realizar la mejor campaña como asistente en toda la historia del fútbol. Es abril, esto no son proyecciones disparatadas. Olise apenas necesita cuatro pases de gol más para superar la marca de Messi, que en 2011-12 filtró 32 balones a sus compañeros. Este sería el récord en todas las competiciones, pero es que también está a cuatro de superar las 21 asistencias que repartió Thomas Muller en 2019-20, el que más en la historia de las cinco grandes ligas. También está a una de igualar el récord de nueve que ostenta James Milner en la Champions.

Las trayectorias que dibuja con el esférico suelen ir acompañadas de serpentinas y toques sutiles con los que supera a su par. Una vez más, la vista no traiciona. Entre los jugadores con más de 20 regates intentados en la Champions, no hay nadie que supere su 60 por ciento de acierto. Álvaro Carreras lo pudo comprobar este martes, observando como Olise completaba 4 de sus 7 acciones de desborde.

Reconocimiento inmediato

Una de las ventajas que tiene el fútbol sobre otras formas de expresión de la humanidad es que se valora a sus referentes en el presente. Muchos genios murieron en la miseria y más tarde fueron comprendidos en épocas sucesivas. En el deporte rey, se corona a cada uno que lo merezca a su debido tiempo, ensalzando sus cualidades hasta transformarlo en icono viviente. El Balón de Oro se ha distinguido como el máximo honor individual que un futbolista puede aspirar a ganar, y es precisamente el galardón que tiene como favoritos a Lamine, Kane, Mbappé o el mismo Olise.

En año de Mundial es natural que termine pesando más que nada el rendimiento con la selección, como fue el caso de Messi en 2022 o Modric en 2018. Recientemente, France Football y UEFA han decidido aumentar el valor de uno de los criterios de valoración: las actuaciones individuales en los partidos decisivos Está claro que Olise no habría podido escoger mejor oportunidad para brindarle al mundo razones de sobra para votarle con su derroche de clase en el triunfo frente al Real Madrid, aunque todavía queda la vuelta y hasta julio mucho puede cambiar.