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Medvedev pierde los papeles tras una humillante derrota en Montecarlo

El ruso encaja un doble cero por primera vez en su carrera y destroza su raqueta con una cadena de golpes

Medvedev, en Montecarlo.

Medvedev, en Montecarlo. / AFP

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No son raros de ver los comportamientos irascibles de Daniil Medvedev, pero ahora se ha superado a sí mismo en el Masters 1.000 de Montecarlo. El tenista ruso encajó mal la humillante derrota ante el italiano Matteo Berrettini en la segunda ronda del torneo que da inicio a la temporada de tierra batida. Un impactante doble 6-0 en menos de una hora de juego.

El numerito de Medvedev, número 10 del mundo, se puso en marcha cuando Berrettini se colocó 6-0 y 2-0 en el marcador. Ese inapelable parcial de 8-0 desató la ira del jugador y lo pagó la raqueta. Hasta en siete ocasiones la golpeó contra el suelo. Por supuesto, quedó inutilizable.

La arrojó sobre la tierra batida. No la rompió, así que lo probó de nuevo. De tan fuerte que golpeó, la raqueta salió botando hasta el otro lado de la pìsta. La recogió con parsimonia en el ademán y entonces volvió a arrojarla con rabia contra la arcilla camino de la silla. Volvió a recoger el instrumento y volvió a atizarla. Y así hasta que quedó hecha trizas. Una vez en la banda la lanzó al sitio al que ya pertenecía, un cubo de basura. El público se lo tomó a guasa y fue coreando cada golpe.

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Primer doble cero

El encuentro apenas duró 51 minutos y es la primera vez que Medvedev pierde con un doble rosco. Berretini, que venía fresco tras la retirada de su rival en la ronda anterior, el español Roberto Bautista, logró encadenar dos sets perfectos, rompiendo el saque del ruso en todas las ocasiones. El ruso fue una caricatura de sí mismo, tanto en cuanto a juego como en comportamiento.

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