¿Flick protegerá siempre a Lamine Yamal, incluso cuando deje en evidencia a uno de sus ayudantes?

Joan Laporta defiende, día sí, día también, no solo que pelea contra todo y contra todos, incluido su ‘amigo’ Florentino Pérez, sino contra el poder mediático de Madrid, que existe, que lo ejercen, que se hace notar, que marca la pauta porque se trata del kilómetro 0 de la España deportiva.

Pero una de las facetas en las que el viejo/nuevo presidente del FCBarcelona no parece dispuesto a emplearse, ni siquiera con la asesoría de Gabriel Martínez, el DIRCOM triunfador, desde dentro como desde fuera del club, tanto en el día a día como en campaña electoral (igual acaba siendo ascendido a directivo), es en no proporcionar combustible, leña, a todos los que están esperando (¿deseando?) ese polémico material, para convertirlo en repetitivo mantra con el que (intentar) desestabilizar al Barça, líder, campeón.

Desde su aparición, desde su fiestón, desde sus desplantes en el terreno de juego, desde sus escapatorias (¿retrasos?, no, dejemos ese tema) y, ya recientemente, desde sus reproches a uno de los asistentes de Hansi Flick, Lamine Yamal ha estado proporcionando material de derribo al madridismo sociológico (e informativo) para convertir en auténticos dramas, lo que todos los culés, todos, consideran bobadas.

Objetivo: desestabilizar

Y, por descontado, en todos los casos, Lamine Yamal ha sido defendido con uñas y dientes por el ‘laportismo’ y por muchos de los comentaristas, periodistas y tertulianos de los medios de comunicación catalanes. Sea por evitar el eco de Madrid o sea porque, realmente, muchos creen que al ‘niño de oro’, al muchacho que ha revolucionado el deporte, el Barça y los partidos de fútbol, al chico que ha devuelto la ilusión a millones de culés y que ha provocado que muchos aficionados, sin ser barcelonistas, vuelvan a los estadios, se le puede perdonar todo. Sobre todo, si el objetivo (del enemigo) es desestabilizar al Barça, provocar que el chico pierda la cordura y acabe siendo expulsado de un terreno de juego.

Lamine Yamal, durante el último entrenamiento previo al duelo europeo con el Atlético. / Enric Fontcuberta / EFE

Sabido es que Madrid, sí, Madrid en mayúsculas, Madrid en global, Madrid en redondo, tiene unas ganas locas de defender la actitud, las posturas, los desplantes, el desafío, el verbo, hasta el enfrentamiento de Vinicius Júnior con Xabi Alonso, insistiendo en que Lamine Yamal va camino de ser un nuevo ‘Vini’. Les encantaría que eso ocurriese.

Cosas de divos

Lo que no llego a entender, bueno, sí, son jóvenes, ricos, famosos, caprichosos (los dos, los dos), es por qué las dos cosas están reñidas. Es decir, porque no pueden comulgar, en estos dos fenómenos, las dos virtudes: ser unos futbolistas de otro planeta, ser prodigiosos, motivar a sus aficiones e, incluso, provocar un nuevo cosquilleo futbolístico en aquellos que dejaron de ir al campo y tener un comportamiento normal, correcto, sin excentricidades, no sé, como Mbappé, como Bellingham, como Pedri o como Cubarsi, que tiene su misma edad y es otro fenómeno.

Es evidente, cristalino, que mientras todos, todos, se lo consintamos, especialmente, Joan Laporta y Florentino Pérez, Hansi Flick y Álvaro Arbeloa (parece que Xabi Alonso no defendía esa tesis), Mbappé y Pedri, estos prodigiosos futbolistas seguirán creyendo que pueden tener el comportamiento y la actitud que les dé la gana. Por ejemplo, bajar de un avión a todo el Real Madrid camino de la gala del Balón de Oro o no celebrar el (casi) título de Liga en el Metropolitano, porque uno de los ayudantes de Flick, José Ramón de la Fuente, le recriminó determinadas decisiones que el muchacho tomó sobre el césped.

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Aquel despectivo “habla con ése y sabrás por qué estoy enfadado” que Lamine Yamal le dirigió a Flick cuando el ‘míster’ le preguntó por qué estaba enfadado, también ha sido justificado, admitido y defendido por el entrenador alemán. Perdón, no solo eso, ha dicho que “siempre” ´protegerá a su chico. Incluso, ya ven, cuando el agraviado, el señalado, el rechazado, sea un miembro de su ‘staff’. Hasta que alguien se harte.