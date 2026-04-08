Flick critica que no interviniera el VAR en el penalti de Pubill´: "¿Para qué tenemos el VAR?"

La velocidad con que hablaba Hansi Flick al final del partido revelaba la agitación que sentía el entrenador del Barça en el cuerpo. Mayor de la habitual. Habían sucedido muchas cosas y todas adversas. la más grave es que el Barça había perdido por 0-2, el resultado que tendrá que remotar en el Metropolitano el próximo martes.

Estaba agitado Flick en particular por una jugada: una mano de Marc Pubill en el área cuando el balón ya estaba en juego. István Kovács, el árbitro, no pitó nada, aunque dio un par de pasos hacia adelante. Tampoco fue avisado por el VAR para aclararle las dudas, aunque el colegiado rumano se llevó un par de veces la mano al auricular, sin llegar a detener el juego.

"¿Para qué tenemos el VAR?", clamaba Flick, indignado por la evidencia y, sobre todo, por que no avisaran a Kovacs. "Es un árbitro alemán, es increíble", añadió porla pasividad de Christian Dingert, que así se llama el encargado del vídeo, compatriota suyo. "¡Es para este tipo de situaciones por las que tenemos el VAR! Debía haber sido segunda amarilla y penalti", añadió de la acción de Marc Pubill.

Cuando el VAR si habló

En la sala de prensa, el entrenador del Barça estaba más calmado, pero no se había atenuado su malhumor. Seguía confesándose tan incrédulo por el hecho de que Dingert no hubiera intervenido. Como sí lo había hecho en la primera mitad en la jugada clave del duelo: Kovacs amonestó con amarilla a Pau Cubarsí cuando derribó a Giuliano Simeone y el VAR le convocó a la pantalla. Kovacs rectificó y expulsó al defensa.

En esa acción, Flick albergaba dudas. "Podría ser roja o no serlo, pero no estoy seguro de si lo toca suficiente, la pelota estaba por detrás [de Giuliano]", analizó el entrenador azulgrana, que prefería no incidir más de los árbitros. "Será mejor para mí y para ellos". Antes de concluir sus referencias, aclaró que no había hablado con ninguno de ellos y admitió que le gustaría "recibir una explicación" sobre la inacción arbitral en la acción del penalti.

Flick observa cómo Lamine Yamal desborda a Ruggeri. / Jordi Cotrina

Creía Flick que al Barça no le había acompañado la suerte en duelo con el Atlético, derrota que cerraba la racha de inviolabilidad del Camp Nou. El técnico, sin embargo, no dio por perdida la eliminatoria con el adversidad de remontar el 0-2 en el Metropolitano. "Tenemos la calidad y tenemos los jugadores que pueden ser decisivos y lucharemos", adelantó el técnico azulgrana. "Esto no se ha acabado", añadió retador.

Una molestia de Pedri

Aún tiene que comenzar. Y, mientras tanto, el Barça recibe al Espanyol el sábado, un duelo importante para la Liga, que es el título más cercano que tiene el equipo.Al descanso sustituyó a Pedri por "una pequeña molestia" que no debería impedirle jugar el derbi. Mantuvo en el campo a Lamine Yamal pese a las numerosas faltas que sufrió.

Noticias relacionadas

Flick felicita a un jugador mientras Simeone da instrucciones. / Jordi Cotrina

"Ha hecho un partido fantástico, en defensa y en ataque; ha jugado contra tres contra cuatro y contra cinco defensas de manera increíble", subrayó de una actuación portentosa que es más llamativa por los 18 años que tiene. "Se le debe dar apoyo y los árbitros lo deben proteger. Son esos jugadores que hacen que los aficionados vayan al estadio, como pasa con Mbappé, Vinicus, Pedri... Lo veo así", concluyó Flick, algo más sereno.