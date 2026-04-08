La temporada blanquiazul
El Espanyol identifica al abonado que lanzó líquido sobre el árbitro Díaz de Mera y le retira el carnet
El club perico ha aplicado el régimen interno para sancionar al hincha por unos hechos que recogió el colegiado en el acto y acabaron costando el cierre parcial de la grada.
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El RCD Espanyol ha identificado al abonado que lanzó líquido sobre el árbitro Díaz de Mera y su asistente durante el último partido de LaLiga disputado en el RCDE Stadium frente al Getafe. De acuerdo con el reglamento interno del club, se le ha retirado el carnet de abonado.
El conjunto blanquiazul ha emitido una nota en la que reafirma "su compromiso con la erradicación de actitudes y comportamientos inapropiados en el estadio, que no solo perjudican la imagen del club, sino que también pueden acarrear importantes sanciones económicas".
Reducir el impacto de la sanción
La entidad, por otra parte, reitera su "firme voluntad de seguir colaborando con las autoridades y de aplicar las medidas disciplinarias necesarias para perseguir y sancionar cualquier conducta contraria a la convivencia y al juego limpio, apelando al comportamiento ejemplar de la gran mayoría de su afición".
Los hechos del duelo ante el Getafe fueron recogidos en el acta por Díaz de Mera, quien apuntó que "se lanzó agua hacia su persona". El técnico visitante, José Bordalás, también fue alcanzado por el líquido. El Espanyol ya estaba advertido por otros episodios, como el lanzamiento de botellas que tuvo lugar en los partidos contra el Barça y el Girona, antecedentes que el comité de disciplina tuvo en cuenta para castigar con una multa y el cierre parcial de la grada durante un partido.
El Levante, próximo visitante
Una vez identificado el infractor, el club perico tratará de reducir el impacto de la sanción lo máximo posible gracias a su rápida actuación y a la aplicación de medidas disciplinarias.
El sector 100 es el afectado por el castigo de la clausura parcial del RCDE Stadium y el próximo encuentro en casa es el 27 de abril contra el Levante, un choque clave para certificar la permanencia.
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