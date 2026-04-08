El Espanyol ya apunta al Barça: "Ganar un derbi nos daría mucha confianza y autoridad, hay que jugar al 120%"

Después de 13 partidos sin conocer la victoria, concretamente desde el 22 de diciembre de 2025 en San Mamés, cualquier cita adquiere la categoría de difícil para el Espanyol, que este sábado afrontará el reto más complicado posible del campeonato: tumbar al líder en su estadio. Los pericos visitan al Barça en el derbi del Camp Nou, la segunda de las tres salidas consecutivas que les ha deparado el extraño calendario de LaLiga.

La primera de ellas concluyó el pasado sábado con un meritorio empate ante el Betis en Sevilla. El equipo recuperó su solvencia atrás y sufrió menos de lo esperado ante otro rival poderoso. La imagen en el derbi de Cornellà de enero también fue buena, por lo que hay elementos a los que agarrarse para tener una leve esperanza ante un Barça que también llegará agotado por el pulso europeo contra el Atlético.

"La misma mentalidad"

"En los dos últimos años hemos estado muy cerca con partidos que se decantaron por pequeños detalles. En la primera vuelta también tuvimos las ocasiones más claras pero no metimos gol. Vamos a seguir con la misma idea y mentalidad. El técnico ya nos ha dicho cómo hemos de jugar y somos conscientes de ello. Si hacemos las cosas que tocan podemos sacar algo positivo", reflexionó este miércoles Pol Lozano, uno de los jugadores más utilizados por Manolo González.

El mediocentro de Sant Quirze, habitual pareja de Urko en el doble pivote perico, suma 27 partidos este curso con un gol y una asistencia. El pivote ve una oportunidad para romper la mala racha. "Ganar un derbi nos daría mucha confianza y autoridad. Es un partido que siempre tienes ganas de jugarlo y más cuando llevas toda la vida viviendo esto. Estamos en un momento en el que necesitamos ganar. Es un buen día para recuperar sensaciones y que la gente siga confiando en este equipo", agregó el centrocampista.

"Lo primero es defender"

Lozano elogió la calidad del Barça, un conjunto que "no tiene equipo titular o suplente". El pivote no ve una fórmula clara para batir al líder, aunque todo empieza por rendir bien atrás: "Tiene una virtud muy grande y es que ofensivamente tiene mucho potencial. En defensa, en cambio, los equipos le hacen bastantes ocasiones. Lo primero que has de hacer es defender y a partir de dejar la portería a cero, crecer".

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El jugador perico tiene muy claro su principal deseo. "Lo único que quiero es ganar. Jugar o no me da igual. Queremos ganar y salvarnos lo antes posible para disfrutar", concluyó Lozano, que ya avisó de la actitud que tendrá el equipo: "Son partidos complicados que hay que jugar al 120% para aspirar a ganar".