FC Barcelona - Atlético de Madrid, hoy en directo: última hora del partido de Champions

Flick pide ayuda ante el Atlético: "Los aficionados nos tienen que empujar, los necesitamos"

La presión ambiental del Metropolitano es un factor que juega en favor del Atlético. Y ha de ser un elemento importante para el Barça en el Spotify Camp Nou. Hansi Flick ha reclutado a la hinchada para que influya en el partido de ida y agobie a los rojiblancos, en previsión de que, en la vuelta, su equipo se verá inmerso en el mismísimo infierno.

El quinto partido de la serie será "diferente" a juicio del entrenador porque pertenece al ilustre marco de la Champions, donde todo el mundo quiere lucirse y dar lo mejor de sí mismo. "La conexión del equipo con los aficionados es muy buena, y nos tienen que empujar. Ellos saben cuándo el equipo necesita y ayuda y mañana la necesitamos", comentó Flick, poco dado a este tipo de llamamientos. Según su forma de pensar, todo empieza o acaba en los méritos contraídos sobre el terreno de juego.

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