Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IránEstados UnidosBebé maltratadoBarçaBotón digitalCorea del NorteCarolina MarínEscuchar vocesSant Joan de VilatorradaRosalíaRenta 2025
instagramlinkedin

En Directo

FC Barcelona - Atlético de Madrid, hoy en directo: última hora del partido de Champions

Lewandoski celebrando su gol contra el Atléticoc de Madrid

Lewandoski celebrando su gol contra el Atléticoc de Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Laia Bonals

Laia Bonals

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Camp Nou se viste de gala para acoger un duelo de máxima exigencia entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, en un enfrentamiento que pone en juego el pase a la siguiente ronda de la máxima competición europea. Los cuartos de final de la Champions empiezan a disputarse en Barcelona esta noche. El conjunto azulgrana afronta la cita con la responsabilidad de hacerse fuerte en casa, apoyado por su afición y con la obligación de imponer su modelo de juego. Enfrente, un Atlético de Madrid curtido en este tipo de escenarios, competitivo y fiable en eliminatorias, dispuesto a aprovechar cualquier detalle.

¡Os lo contamos todo en EL PERIÓDICO!

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sant Pau, primer hospital de Catalunya en recambiar la válvula mitral del corazón con una cirugía mínimamente invasiva
  2. Arabia Saudí y otras petrodictaduras del Golfo ayudarán a Paramount a hacerse con el control de Warner Bros.
  3. Los médicos inspectores de la Seguridad Social denuncian retrasos de hasta 700 días en las bajas laborales: 'Somos solo 470 en toda España
  4. Modi anuncia el encendido del reactor nuclear más avanzado de la India tras años de fallos
  5. Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
  6. Los inversores retiran dinero de los fondos por primera vez desde octubre de 2020 por temor a la guerra de Irán
  7. Los expertos aconsejan entrenar la fuerza: 'Levantar pesas aumenta la calidad de vida en la tercera edad
  8. Los endocrinólogos alertan de hasta tres años de retraso en el diagnóstico de la 'enfermedad del cortisol

La justicia andorrana investiga si los futbolistas Carvajal, Cazorla y Azpilicueta compraron relojes de contrabando

La justicia andorrana investiga si los futbolistas Carvajal, Cazorla y Azpilicueta compraron relojes de contrabando

FC Barcelona - Atlético de Madrid, hoy en directo: última hora del partido de Champions

FC Barcelona - Atlético de Madrid, hoy en directo: última hora del partido de Champions

Cerezo, preguntado por el futuro de Julián Álvarez: “¿Tú puedes asegurar que no te vas a morir de aquí a final de año?”

La fortaleza de Jon Rahm ante el Masters de Augusta: "Estoy muy contento con todos los aspectos de mi juego"

La fortaleza de Jon Rahm ante el Masters de Augusta: "Estoy muy contento con todos los aspectos de mi juego"

Medvedev pierde los papeles tras una humillante derrota en Montecarlo

Medvedev pierde los papeles tras una humillante derrota en Montecarlo

Carolina Marín: "Seguir jugando habría supuesto arriesgar mi vida y era innecesario"

Carolina Marín: "Seguir jugando habría supuesto arriesgar mi vida y era innecesario"

El Espanyol identifica al abonado que lanzó líquido sobre el árbitro Díaz de Mera y le retira el carnet

Xavi Pascual pone a Laporta en un aprieto deslizando que medita no continuar en el Barça

Xavi Pascual pone a Laporta en un aprieto deslizando que medita no continuar en el Barça