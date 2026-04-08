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FC Barcelona - Atlético de Madrid, hoy en directo: última hora del partido de Champions
El Camp Nou se viste de gala para acoger un duelo de máxima exigencia entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, en un enfrentamiento que pone en juego el pase a la siguiente ronda de la máxima competición europea. Los cuartos de final de la Champions empiezan a disputarse en Barcelona esta noche. El conjunto azulgrana afronta la cita con la responsabilidad de hacerse fuerte en casa, apoyado por su afición y con la obligación de imponer su modelo de juego. Enfrente, un Atlético de Madrid curtido en este tipo de escenarios, competitivo y fiable en eliminatorias, dispuesto a aprovechar cualquier detalle.
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Sergio R. Viñas
Giuliano y diez más: el 'Cholito' ya es mucho más que el hijo de Simeone
Para ir abriendo boca, ¿por qué no hablamos de Giuliano Simeone? Ser "el hijo de" siempre alimenta la sospecha. ¿Estará donde está por sus virtudes y capacidades o porque su padre es quien es? Ocurre en todos los ámbitos laborales imaginables, por descontado también en el fútbol. La duda sonaba razonable en el verano de 2024, cuando Simeone decidió hacerle un hueco en la plantilla del Atlético al tercero de sus hijos. Giuliano venía de una cesión a medio gas en el Alavés, condicionada por una fractura de peroné que limitó su participación a apenas 720 minutos. Un bagaje que no parecía suficiente para quedarse en el Metropolitano.
Cánticos racistas
Un pequeño reducto de aficionados del Atlético de Madrid cantan "Musulmán el que no vote" en las inmediaciones del Camp Nou. Se repite, en menor medida, lo acontecido en el partido de España contra Egipto por el cual la FIFA ha expedientado a España.
Joan Domènech
Flick pide ayuda ante el Atlético: "Los aficionados nos tienen que empujar, los necesitamos"
La presión ambiental del Metropolitano es un factor que juega en favor del Atlético. Y ha de ser un elemento importante para el Barça en el Spotify Camp Nou. Hansi Flick ha reclutado a la hinchada para que influya en el partido de ida y agobie a los rojiblancos, en previsión de que, en la vuelta, su equipo se verá inmerso en el mismísimo infierno.
El quinto partido de la serie será "diferente" a juicio del entrenador porque pertenece al ilustre marco de la Champions, donde todo el mundo quiere lucirse y dar lo mejor de sí mismo. "La conexión del equipo con los aficionados es muy buena, y nos tienen que empujar. Ellos saben cuándo el equipo necesita y ayuda y mañana la necesitamos", comentó Flick, poco dado a este tipo de llamamientos. Según su forma de pensar, todo empieza o acaba en los méritos contraídos sobre el terreno de juego.
El CTA asegura que Gerard Martín debió ver la roja en el Metropolitano
"El árbitro adoptó inicialmente la decisión correcta", recalcó el CTA de la acción que terminó con amarilla para Gerard Martín. El defensor azulgrana primero vio la roja por parte de Busquets Ferrer pero la intervención del VAR para reconsiderar la acción terminó por anular la expulsión. Ahora, en el programa 'Tiempo de Revisión', el CTA ha concluido que la decisión del colegiado era la correcta y que no debía haber entrado el videoarbitraje.
Aquí te explicamos la polémica y como terminó posicionándose el estamento arbitral
A dos horas para el partido
Hay ganas de fútbol esta noche. El primero de los dos enfrentamientos directos para decidir quien se va a llevar el pase a semifinales entre Barça y Atlético de Madrid se disputa en el Camp Nou en unas horas. Los futbolistas lo saben, los aficionados lo saben. Quedan dos horas para que ruede el balón.
¡Bienvenidas y bienvenidos!
¡Buenas a todos! ¿Preparados par el primer asalto de los cuartos de final de la Champions? Aquí, en EL PERIÓDICO, os contaremos todo lo que suceda en el partido del Atlético de Madrid y Barça en el Metropolitano.
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