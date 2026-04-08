CAMP NOU, 21 H.
La alineación del Barça ante el Atlético: Olmo será interior, cae Fermín, y entra Lewandowski
Cuatro días después de enfrentarse en la Liga al Atlético en el Metropolitano, Hansi Flick ha variado la alineación para medirse al mismo rival. Se trata otro escenario (Spotify Camp Nou) y otro contexto (la Champions League), aunque al Barça le serviría perfectamente el mismo resultado.
La variación es mínima, a caballo entre la obligación de efectuar un cambio y la voluntad de introducir un retoque. La necesidad era la de relevar Ronald Araujo, que pidió el cambio en el primer tiempo por una sobrecarga muscular. Aunque no ha entrado en el parte de bajas, y está disponible, Flick prefiere evitar una sustitución obligada como la del sábado, y le quita del equipo en beneficio de Jules Kounde, que formará con los otros tres defensas habituales: Pau Cubarsí, Gerard Martín y João Cancelo.
El centro del campo registra una novedad derivada de la que inyecta Flick en el ataque. El técnico apuesta por Robert Lewandowski como delantero centro, flanqueado por Lamine Yamal y Marcus Rashford. El nueve puro releva al falso nueve que fue Dani Olmo, pero no es el sacrificado de la alineación. El futbolista de Terrassa sigue en el once y jugará de interior.
El sacrificado es Fermín López, que horas antes había sido noticia horas antes por una brecha que había sufrido en la cabeza en la sesión de activación matinal.
La alineación del Barça, por tanto, es la siguiente: Joan Garcia, Koundé, Cubarsí, Gerard Martin, Cancelo; Olmo, Eric, Pedri; Lamine Yamal, Lewandowski y Rashford.
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