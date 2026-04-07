Fútbol
La nueva vida de Andreu Fontàs en el Banyoles: "Pudiendo contar con él, sería estúpido no hacerlo"
El excentral realiza junto a otro histórico defensa, Albert Serra, sesiones específicas dirigidas a los defensas juveniles y cadetes de la cantera y a los entrenadores del fútbol base de la entidad
Jordi Bofill
La idea surgió de la mente de Pol Tarrenchs, coordinador del Banyoles. «Un día me propuso la posibilidad de hacer entrenamientos específicos y dirigidos a los jugadores defensivos del fútbol formativo y a los entrenadores de la base. Entonces, se lo comenté a Andreu, que hace tiempo que ha vuelto a estar por aquí. Todos lo vimos bien y lo pusimos en práctica», asegura Albert Serra, el excentral del Figueres, Girona, Levante y Olot y una de las partes de un «trío que funciona de maravilla».
«Pudiendo contar con Fontàs, sería estúpido no hacerlo», reconoce respecto a la trayectoria de un futbolista que ha pasado por el Barça, el Mallorca o el Celta y que, entre muchos títulos, ganó una Champions League. Tanto Serra como Fontàs surgieron de la comarca del Pla de l’Estany. «Es evidente que tenemos un vínculo emocional y ayudar siempre está bien. El Banyoles es un club humilde, pero también lo era el Girona, en su momento, cuando estaba en Tercera. Actualmente, es evidente que la estructura profesional es mucho más amplia y los conocimientos son de gente de alto nivel, y eso el Banyoles no lo tiene. Aquí, como en tantos lugares, es un poco como un voluntariado».
Los dos defensas se vistieron de corto hace unas tardes en el Municipal de Banyoles. «Los chavales de hoy en día son aviones», confiesa, entre risas. «El fútbol ha cambiado una barbaridad, todo es muy físico. Pero para hacer estas sesiones no hace falta estar en plenitud ni lo hago para sentirme futbolista; lo hago para que los chavales vean cómo se tienen que hacer las cosas».
La sesión reunió a una decena de jugadores juveniles y cadetes, además de una quincena de entrenadores que seguían atentamente la evolución. «El objetivo es doble. Los protagonistas son los chicos, porque son ellos quienes tienen que aprenderlo para poder trabajarlo. Pero este trabajo no tendría provecho si sus respectivos técnicos no saben cómo darle continuidad. Ellos también tienen que tener claro qué transmitir en cada etapa de la formación», añade.
Durante la masterclass se trabajan aspectos como «la manera de perfilarse, la basculación horizontal y vertical, los despejes, los centros laterales, el marcaje y cómo identificar una marca, etcétera». La respuesta ha sido «óptima, claro. Se han mostrado muy interesados y creo que puede tener un beneficio futuro. Porque en la mayoría de los clubes el primer equipo se alimenta de su fútbol formativo, tanto en lo que respecta a jugadores como a entrenadores. Cuanto más formado esté el Banyoles, mejor será».
Palabra de un central que sigue siendo una garantía sobre los terrenos de juego, ahora como transmisor de conocimientos. «No es fácil cuadrar las agendas de todos, porque tenemos mil cosas y el campo siempre está lleno, pero esperamos darle continuidad. La sabiduría de Andreu hay que aprovecharla y yo, si puedo, también quiero aportar mi granito de arena», concluye, con modestia.
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