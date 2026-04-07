Mohamed Salah, el faraón en carestía afronta su último reto en la Champions

Todo imperio termina cayendo. Todo rey acaba perdiendo su trono. El declive de Mohamed Salah era inevitable, pues el paso del tiempo no hace prisioneros. El faraón de 33 años abandonará el Liverpool a final de temporada tras 9 años en el club. Su imborrable legado con los reds ya tiene fecha de caducidad, pero en el horizonte todavía se asoma una última oportunidad para seguir escribiendo en el largo papiro que narra sus épicas batallas en la élite del fútbol. Un duelo de Champions frente al todopoderoso Paris Saint-Germain aguarda este miércoles a las 21.00 h., correspondiente a la ida de cuartos de final que se disputará en la capital francesa antes de redirigirse el próximo martes hacia Anfield. Será Salah contra su propio destino, para ofrecer un postrero ritual con el que poner fin a una temporada de carestía y para el cual hará falta que vuelva a sacar un colmillo desafilado de un tiempo a esta parte.

La carrera de Salah está llena de momentos gloriosos, propios de un jugador de su calidad y determinación que Andy Robertson recordó en su mensaje de despedida: "Tu mentalidad es inigualable y mucha gente debería tomar nota". Al egipcio, que cumplirá 34 años en junio, siempre se le ha admirado por su valentía, pero también se le ha echado en cara su falta de acierto en ocasiones importantes. En 2018 se retiró lesionado de la final de la Champions que el Liverpool perdió contra el Madrid, y en 2019 tuvo su revancha con un gol de penalti frente al Tottenham. Pero desde que levantara ese título de Champions, el extremo no ha vuelto a ser decisivo en partidos de alto calibre. El último fracaso fue precisamente contra su próximo rival, el PSG de Luis Enrique. A pesar de completar una fantástica temporada en liga, se quedó sin marcar ni asistir en una ajustada eliminatoria en los octavos de 2025 que se decidió en la tanda de penaltis, donde fue el único en convertir el lanzamiento para su equipo. Ahora Salah cuenta con la oportunidad de redimirse contra su verdugo, y de aumentar su entidad como leyenda en el tramo final de su carrera con el Liverpool.

255 goles en 435 partidos desde su llegada procedente de la Roma en 2017 le consolidan como el tercer máximo goleador en la historia del conjunto 'red', aunque su legado va mucho más allá de sus números individuales. En la década previa a su llegada, el Liverpool solamente levantó un título, la Copa de la Liga. En los nueve años siguientes, Salah revivió a un club histórico para conquistar dos Premier Leagues, una Champions League, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una FA Cup y dos Carabao Cup. En su primera campaña en Inglaterra demostró ser uno de los mejores jugadores del mundo, y lo siguió haciendo hasta la pasada temporada, en la que ganó la Bota de Oro de la Premier League con 29 goles, además del premio como mejor 'playmaker' tras contribuir con 18 asistencias. Sin embargo, en los 34 partidos que ha disputado en todas las competiciones esta temporada solo ha marcado 10 goles, dos de penalti, su peor registro goleador con el club desde que marcara 23 goles en la temporada 2019-20.

Declive faraónico

Las cifras de los últimos meses han revelado que el egipcio está más cerca del sarcófago que de levantar un nuevo reinado. Salah suma más ocasiones claras de gol desperdiciadas que tantos en liga. Son diez fallos flagrantes en liga y nueve en Champions, competición en la que Szoboszlai (cinco) le supera como el máximo goleador del equipo. En Europa, el faraón apenas lleva 3 dianas en 10 partidos, contra Qarabag, Atlético y Galatasaray, el equipo turco al que perdonó desde los once metros a pesar de terminar remontando la eliminatoria para acceder a cuartos de la máxima competición europea. Este fin de semana volvió a fallar un penalti en la derrota por 4-0 frente al Manchester City. Una rutina en la que solía ser extremadamente fiable y que ahora está dejando en evidencia la decadencia del máximo goleador africano en los anales históricos de Premier y Champions.

Mohamed Salah después de fallar un penalti contra el Manchester City. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Su rendimiento en la actual temporada ha mermado hasta el punto de romper un contrato que le mantenía ligado con el club inglés hasta 2027, aunque el acuerdo con el club no fue todo lo que fragmentó. Firmó su renovación en abril de 2025 tras proclamarse campeón de la Premier bajo el mando de Arne Slot, con quien rompió relaciones brevemente en diciembre. El técnico holandés le sentó durante tres partidos seguidos hasta dejarle fuera de la convocatoria en un partido crucial contra el Inter después de que el egipcio le acusara de culpabilizarle por la mala temporada del equipo. Desde entonces ha recuperado la titularidad, pero sigue lejos de su mejor versión y los de Merseyside siguen notándolo. Son quintos con 49 puntos a falta de nueve jornadas por disputarse, y esta semana afrontan una eliminatoria complicadísima sin margen de error y con la única garantía de que sería un doloroso adiós para su leyenda en caso de perder.

Sequía saudí

La única posibilidad de salvar esta temporada 2025-26 pasa por París. El Liverpool no es el favorito, pero esa condición de tapado frente al vigente campeón no significa nada cuando tu máxima leyenda busca la redención después de atravesar un periodo de sequía. No habría mejor manera de despedirse que con una última ofrenda a su afición, cuando todo el mundo lo da por enterrado para volver a certificar su inmortalidad. A diferencia de los dioses del antiguo Egipto que viajaban al "más allá" después de su fallecimiento, el faraón del gol podría cimentar su estatus antes de retirarse en un cementerio de dinosaurios como muchas otras leyendas han hecho. Suena su nombre en tierras cercanas a su casa, donde podría terminar su carrera cubriéndose de oro. La liga de Arabia Saudí, a la que han acudido Cristiano Ronaldo y Karim Benzema entre otros jugadores veteranos, supone un destino atractivo para un icono musulmán que ya recibió ofertas lucrativas de Al Ittihad y Al Hilal entre 2023 y 2025.

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Mohamed Salah celebra un gol en 2019. / STEPHANIE LECOCQ / EFE

Otras destinaciones parecen improbables si el deseo de Salah incluye mantener el sueldo semanal de 460.000 euros que percibía en Liverpool. La MLS de Estados Unidos se presenta como la principal alternativa por razones económicas, aunque los más románticos de este deporte preferirían que regresara al lugar donde libró sus primeros combates. Aunque el Basilea suizo fue el club europeo con el que se estrenó tras salir del Al Mokawloon egipcio, su paso de puntillas por el Chelsea hizo que se diera a conocer en la Serie A. Primero en la Fiorentina, y luego en la Roma. En el coliseo de la capital italiana se forjó el faraón egipcio, donde coincidió con Francesco Totti, otra figura venerada en su ciudad a la que dio entrada el día de su despedida en el Olímpico. Ese 28 de mayo de 2017 también fue la última vez que Salah vistió la camiseta 'giallorossa', antes de poner rumbo a Liverpool para esculpir su estatua como leyenda absoluta del fútbol.