Yo sí he visto al gigante maño Aday Mara ganar la NBA universitaria

Y todo ha ocurrido hoy, esta madrugada, justo el día, el momento, en que el muchacho cumplía, sí, sí, 21 años. Eran las tres de la madrugada en España, vale, sí ¿y?, pero había que verlo. Por vez primera en la historia, un muchachito español, perdón, un maño, de Zaragoza, procedente del Casademont, llamado Aday Mara, que vivió su primera y amarga experiencia en el baloncesto universitario en la mismísima UCLA, cuna de enormes y míticos jugadores como Kareem Abdul-Jabbar, donde fue maltratado por su entrenador Mick Cronin, se ha proclamado, a lo grande, a lo bestia, a lo gigante, por eso mide 2,21, campeón del campeonato universitario (NCAA), posiblemente el torneo más duro después de la mismísima NBA.

Mara fue la estrella de los Michigan Wolverines en la semifinal ante Arizona (91-73), con 26 puntos del gigante español, y esta madrugada ha contribuido, especialmente con su tremenda intimidación bajo el aro de su equipo a un claro triunfo ante la universidad de Connecticut (UConn), que, en ningún momento, pudo hacerse con la victoria, pues el dominio del equipo de Dusty May fue total, del primer al último minuto de juego.

Mara, que probablemente escalará, tras su coronación ante los grandes del baloncesto estadounidense, varios puestos en el ‘draft’ de la NBA, sufrió desde el banquillo el último minuto del partido en el que Michigan entró con ventaja suficiente (58-67) como para no pasar apuros, pero los pasó sin el gigante español en pista, pues sus compañeros sufrieron el síndrome de cerrar el partido, aunque en ningún momento tuvieron el triunfo en peligro.

Aday Mara (15) celebra la victoria, hoy, ante Connecticut. / MICHAEL REAVES

Las ventajas de Michigan en los diversos periodos de la final, celebrada en el estadio Lucas Oil, de Indianápolis, fueron siempre claras: 4-9, a los cinco minutos; 16-15 (10), 23-21 (15), 29-33 (al descanso), 33-41 (25), 41-50 (30), 48-58 (35) y 63-69 al final de los 40 minutos.

No fue, desde luego, un partido ‘a lo NBA’, ni tampoco la puntuación fue una locura, pero el duelo sí fue vibrante y aunque siempre se vio al equipo de Mara con más posibilidades de llevarse el título que a Connecticut, lo cierto es que la pelea estuvo a la altura de los dos mejores conjuntos de la Final Vour universitaria.

El conjunto de Michigan aspiraba al segundo título de su historia, habiendo conquistado el primero en 1989 y perder, luego, as finales de 1992 y 1993, nada más y nada menos que con Chris Webber, Jalen Rose y un equipo de ensueño. Los Wolverines no pisaban la Final Four desde el 2000, cuando Aday Mara tenía apenas cinco años.

El español, Aday Mara ha celebrado hoy, en Indianápolis (EEUU), la conquista del título universitario de EEUU. / EL PERIÓDICO

El joven maño, insisto, no tuvo una actuación tan gigantesca, tan brutal, tan eficaz como ante Arizona, pero sí impuso, bajo su aro, sus 2,21 metros. Acabó con ocho puntos, cuatro rebotes, una asistencia y un tapón tremendo.

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Acabada la final, el gigante español acudió a la grada para abrazarse con sus padres, Francisco Javier, exjugador del CAI Zaragoza, y Geli Gómez, exinternacional de voleibol, que se encontraban entre los más de 72.000 espectadores que abarrotaron el Lucas Oil Stadium. La familia de Mara vio el partido junto a un Chus Mateo, el seleccionador español de baloncesto, que, si nada se tuerce, disfrutará del pívot durante muchos años.