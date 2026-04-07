Flick pide ayuda ante el Atlético: "Los aficionados nos tienen que empujar, los necesitamos"

La presión ambiental del Metropolitano es un factor que juega en favor del Atlético. Y ha de ser un elemento importante para el Barça en el Spotify Camp Nou. Hansi Flick ha reclutado a la hinchada para que influya en el partido de ida y agobie a los rojiblancos, en previsión de que, en la vuelta, su equipo se verá inmerso en el mismísimo infierno.

El quinto partido de la serie será "diferente" a juicio del entrenador porque pertenece al ilustre marco de la Champions, donde todo el mundo quiere lucirse y dar lo mejor de sí mismo. "La conexión del equipo con los aficionados es muy buena, y nos tienen que empujar. Ellos saben cuándo el equipo necesita y ayuda y mañana la necesitamos", comentó Flick, poco dado a este tipo de llamamientos. Según su forma de pensar, todo empieza o acaba en los méritos contraídos sobre el terreno de juego.

Ronald Araujo se entrena con el grupo, recuperado de su sobrecarga muscular. / Valentí Enrich / SPO

Las alusiones al Atlético no difirieron respecto a las que hizo Flick el sábado. Sigue teniendo una altísima opinión del equipo de Diego Simeone al que le adjetiva de "emocional" y pudo comprobar de nuevo que "le encanta defender y lo hace muy bien en bloque bajo", subrayó, aludiendo a las dificultades que tuvo el Barça para anotarse la victoria en la segunda mitad cuando jugaba con un hombre más.

Esa "emotividad" puede influir en el estado anímico de los futbolistas que están apercibidos de sanción para la vuelta. Cuatro en el caso del Barça. Flick no quiere reservas en nadie de los suyos ni quejas de "la actitud de los jugadores del equipo contrario", tan propensos a la fricción, como se vio el sábado.

Lamine Yamal, en el entrenamiento. / Valentí Enrich / SPO

La gestión con Lamine Yamal

El técnico azulgrana espera que el desgaste físico del 1-2 liguero no pase factura al equipo tras haber alineado al once titular para obtener más ventaja en la Liga. En tres días sólo se ha intervenido para que los más desgastados se recuperaran y ensayar alguna jugada de estrategia. João Cancelo confesó que terminó agotado sin poder moverse siquiera. Un esfuerzo que el Flick agradeció, ya que el defensa portugués volvió de México con la selección de Portugal y completó los 90 minutos.

Igual que Lamine Yamal, menos cansado aparentemente, pero mucho más enfadado claramente. Flick vaticinaba que estaría de mejor humor con el paso de los días, y no se ha equivocado. El malestar del futbolista procedía de su frustración.

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"No olvidemos que tiene 18 años y que todos cometemos errores y que no todo lo que hace ha de generar ruido en torno al equipo", explicó, sin precisar que su error fuera manifestar su enfado en ese momento. "Ya le he dicho que siempre le protegeré y que solo se preocupe de demostrar lo bueno que es sobre el terreno de juego", sentenció Flick.