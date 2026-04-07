Elisa Aguilar, sobre la hazaña de Aday Mara: "Es histórico ver a un español ganar la final de la NCAA"

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, ha asegurado que "es histórico ver a un español ganar la Final Four de la NCAA" tras el triunfo de Míchigan en la final del torneo universitario, donde Aday Mara se ha convertido en el primer jugador español de la historia en lograr este título.

El pívot español ha tenido un papel destacado en el equipo y en la final ha firmado 8 puntos y 4 asistencias en 31 minutos de juego, con 4 de 7 tiros de campo (57%), en una actuación clave para el éxito de su equipo, sobre todo defensivamente, donde ha aportado 1 robo, 1 tapón y una gran defensa interior.

"Lo que ha hecho Aday Mara en estos dos partidos ha superado cualquier expectativa y ha supuesto una gesta para el recuerdo", ha señalado Aguilar, quien también ha añadido que "hay que felicitar a Aday por el impacto que ha tenido en el proyecto y en la universidad de Míchigan".

La dirigente ha recalcado además el crecimiento de otros jóvenes talentos españoles en la NCAA, como Álvaro Folgueiras, Baba Miller o Rubén Domínguez, a los que ha señalado como parte del futuro de la selección nacional.

El agradecimiento de Mara

El propio Aday Mara, tras la final, mostró su satisfacción ante lo logrado: "Estoy muy orgulloso de ser español. Poder representar a mi país y poder llevar la bandera a lo más alto del baloncesto universitario en Estados Unidos es un gran honor. Estoy súper orgulloso, con ganas de hacerlo en otros niveles. Los mensajes que me han mandado a las redes sociales me han llegado y me han ayudado un montón a jugar como he estado jugando. Estoy muy agradecido", señaló en castellano en el vestuario a la conclusión del choque, que festejó con una bandera española en los hombros.

Asimismo, en palabras a la NCAA, indicó: "No tuvimos nuestro mejor partido, fallamos muchos tiros. Pero seguimos estando juntos; esto no es un equipo, es una familia. Eso nos ayudó a seguir jugando y luchando y conseguir la victoria. Nos da igual si los medios o si la gente están o no con nosotros. Vamos a jugar como sabemos, haciendo nuestro mejor baloncesto. Sabíamos de lo que éramos capaces y teníamos mucha confianza en nosotros mismos".

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"Los dos años en UCLA vi el partido en un bar o en casa y pensaba que tenía que ser maravilloso estar ahí con toda la gente jugando al baloncesto. Hicimos esto este año, ganamos y significa mucho para mi. Estoy muy feliz por los chicos, muy agradecido por la oportunidad de estar aquí. No tengo palabras, estoy muy feliz", completó.