El CTA rectifica y asegura que Gerard Martín debió ver la roja en el Metropolitano

"El árbitro adoptó inicialmente la decisión correcta", recalca el CTA de la acción que terminó con amarilla para Gerard Martín. El defensor azulgrana primero vio la roja por parte de Busquets Ferrer pero la intervención del VAR para reconsiderar la acción terminó por anular la expulsión. Ahora, en el programa 'Tiempo de Revisión', el CTA ha concluido que la decisión del colegiado era la correcta y que no debía haber entrado el videoarbitraje.

"El árbitro en directo valora la intensidad, la zona de impacto y las consecuencias de la entrada y sanciona inicialmente la acción con tarjeta roja por juego brusco grave. Posteriormente tras la recomendación de revisión por parte del VAR se modifica la decisión disciplinaria y la acción concluye con tarjeta amarilla", explica en el vídeo el organismo.

No influye que tocara primero el balón

"La clave general para diferenciar los diferentes escenarios en este tipo de acciones está en valorar si es un balón en disputa donde ambos jugadores tienen la posibilidad real de jugarlo o si por el contrario uno de los jugadores en posesión de balón y en su dinámica de golpeo acaba impactando en el jugador que invade el espacio de este primero. Cuando ambos futbolistas tienen opciones reales de jugarlo el jugador que llega primero adquiere la prioridad en la disputa pero mantiene igualmente la responsabilidad de las consecuencias posteriores de su acción. Es decir, el hecho de tocar primero el balón no anula la posibilidad de incurrir a posteriori en juego imprudente, temerario o brusco grave", razona el CTA.

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El árbitro del encuentro Mateo Busquets Ferre (2i) saca tarjeta roja a Gerard Martín del Barcelona que luego ha anulado tras revisar el VAR durante el partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports que Atlético de Madrid y FC Barcelona disputan este sábado, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de la capital española. / Chema Moya / EFE

"En este último grupo se encuadra la acción del Atlético de Madrid-Barcelona. Para el CTA, se trata de juego brusco grave sin que tenga relevancia quién toca primero el balón. La sanción disciplinaria correcta debe ser tarjeta roja, por el contrario cuando un jugador se encuentra en posesión del balón ha ganado la prioridad y ejecuta su gesto técnico para patearlo y es el adversario quien introduce su pierna en la mecánica de ese golpeo invadiendo el espacio del jugador que lo juega. El árbitro adoptó inicialmente la decisión correcta al tratarse de un balón claramente en disputa por ambos jugadores. El CTA considera que el VAR no debió intervenir al tratarse de una decisión acertada tomada por el árbitro en el terreno de juego. La recomendación de revisión por parte del VAR indujo a una modificación incorrecta de una acción bien valorada en directo por lo que el árbitro debió mantenerse en su decisión inicial", sentencia el organismo.