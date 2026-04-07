Tenis
Badosa se despide en primera ronda de Linz y se aleja del cuadro principal de Roland Garros
La tenista española, número 102 del mundo, cayó en su estreno en Austria ante Lilli Tagger (6-4, 7-6).
La tenista española Paula Badosa se ha despedido este martes en primera ronda del torneo de Linz (Austria), de categoría WTA 500 y disputado sobre tierra batida, después de caer ante la austriaca Lilli Tagger (6-4, 7-6(5)), una derrota que entierra más sus opciones de colarse en el cuadro principal de Roland Garros.
La catalana, actual 102 del mundo, logró adelantarse 3-1 en una primera manga en la que su adversaria, 117 del ranking WTA, pudo reponerse con un 'contrabreak' primero y con una nueva rotura en el penúltimo juego.
Previa en París
Ya en el segundo set, Badosa reaccionó para levantar un 0-4 en contra e igualar el parcial (5-5), aunque todo tuvo que repornerse en el 'tie-break', donde Tagger no desperdició su primera bola de partido y cerró el duelo tras dos horas y ocho minutos de lucha.
De esta manera, Badosa se complica sus posibilidades de entrar directamente en el cuadro principal del segundo 'Grand Slam' del año, Roland Garros; la lista de participantes se cierra el próximo lunes, y salvo sorpresa en forma de bajas o lesiones, tendrá que disputar la fase previa en París.
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