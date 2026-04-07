El Asisa Joventut brilla ante el AEK y fuerza el desempate en Atenas (88-66)

El Asisa Joventut brilló ante el AEK con un contundente 88-66 y forzó el tercer partido en Atenas que se disputará el miércoles 15 de abril a las 18.30 horas en el Sunel Arena. Ricky Rubio, con 13 puntos, 6 asistencias, 5 rebotes y 20 de valoración, fue pieza clave para que los catalanes se llevaran el cómodo triunfo ante los griegos.

El partido comenzó con los dos equipos muy enchufados en pista, aunque el Asisa Joventut tomó la delantera con una afición verdinegra que rugió mucho en el Olímpic (10-6, min.5).

Los badaloneses fueron mejorando su selección de tiro con el paso de los minutos, y una buena acción de Michael Ruzic, el cinco en funciones con las bajas de Tomic y Birgander, abrió la primera brecha en el luminoso.

La sexta marcha

Y en un abrir y cerrar de ojos, la Penya puso la sexta marcha en el acelerador con dos actores secundarios inesperados, Henri Drell y Miguel Allen, para poner la máxima con un 27-13 al final del primer periodo.

El guion en el segundo cuarto no varió, y Jabari Parker se sumó a la fiesta de los catalanes en un auténtico festival en el que el AEK se vio completamente superado (31-13, min.12).

Los griegos, lejos de reaccionar, vieron como el Asisa Joventut se fue hasta el 44-19 tras una canasta meritoria de Yannick Kraag, que provocó el tiempo muerto de Dragan Sakota.

53-31 al descanso

Al final, el AEK pudo recortar un poco la distancia en el tramo final de primera mitad y se llegó al tiempo de descanso con un resultado de 53-31, un marcador aún muy favorable para los de Dani Miret.

En la reanudación, con la alerta del terrible tercer cuarto de los verdinegros en Atenas en el primer partido, esta vez no hubo pájara y Ricky Rubio se puso el equipo a sus espaldas para aumentar la diferencia en el luminoso y evitar sustos (59-34, min.23).

Sin embargo, cuando el conjunto ateniense peor estaba, apareció James Nunnally con dos triples consecutivos para dar esperanzas a los suyos de una posible remontada (66-44, min.27).

Triplazo de Hanga

El AEK siguió en buena dinámica y logró rebajar la desventaja de los 20 puntos y poner el 72-55 al final del tercer periodo, por lo que los catalanes aún no tenían sentenciado del todo el encuentro.

En los últimos diez minutos de partido, los griegos intentaron rebajar aún más la desventaja de todas las maneras posibles, pese a las descalificaciones de Gray y el entrenador Sakota, pero un triple muy lejano de Adam Hanga bien defendido puso tierra de por medio en el Olímpic (81-59, min.36).

Ya en los últimos minutos, con el encuentro sentenciado, Dani Miret aprovechó para dar descanso a los jugadores habituales y los jóvenes tuvieron más protagonismo.

Al final, el Asisa Joventut venció por 88-66 al AEK Atenas para forzar el tercer y definitivo encuentro en el que se decidirá el billete para disputar la final a cuatro de la Liga de Campeones en Badalona.

Ficha técnica:

88. Asisa Joventut (27+26+19+16): Rubio (13), Hunt (10), Kraag (7), Parker (12), Allen (11) -cinco inicial-; Drell (12), Hakanson (3), Ruiz (-), Ruzic (9), Niebla (-) y Hanga (11).

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66. AEK Atenas (13+18+24+11): Flionis (-), Bartley (13), Charalampopoulos (5), Gray (5), Feazell (7) -cinco inicial-; Skordilis (2), Brown (10), Katsivelis (2), Lekavicius (8), Pecarski (2) y Nunnally (12).