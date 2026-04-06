Fútbol
La Liga denunciará los insultos y amenazas a los jugadores del Sevilla tras su derrota en Oviedo
La patronal liguera subraya que "la coacción, el hostigamiento y los deseos de muerte" no forman parte de "una sociedad democrática"
LaLiga ha anunciado que denunciará los insultos, amenazas y actos de intimidación sufridos por jugadores, técnicos y empleados del Sevilla FC durante la madrugada del domingo al lunes, después de la derrota del conjunto hispalense ante el Real Oviedo y de la mala imagen ofrecida en el Carlos Tartiere, un resultado que ha agravado la preocupación por el descenso, a tan solo dos puntos del Elche.
En un comunicado difundido en redes sociales, la patronal del fútbol español ha condenado “de manera rotunda” lo ocurrido y ha advertido de que actuará “con la máxima firmeza” frente a este tipo de conductas. LaLiga considera especialmente grave que, en el tramo final de la temporada, cuando aumenta la tensión competitiva, se sobrepasen “de forma inaceptable los límites de la crítica legítima y de la protesta deportiva”.
Insultos y amenazas en el aeropuerto de Sevilla
Los hechos se produjeron primero en el aeropuerto de Sevilla y después en la Ciudad Deportiva del Sevilla, donde un grupo de aficionados expresó su indignación de forma muy agresiva contra la expedición sevillista. La escalada de tensión obligó incluso a responsables del club a avisar a la Policía ante el acoso sufrido.
En su nota, LaLiga recuerda que el descontento o la exigencia pueden formar parte del fútbol, pero subraya que los deseos de muerte, el señalamiento personal, las coacciones y el hostigamiento no tienen cabida “ni en el deporte ni en una sociedad democrática”. Por ello, sostiene que estos comportamientos pueden constituir infracciones muy graves e incluso, según su contenido y circunstancias, delitos penales.
La organización que preside Javier Tebas ha avanzado que emprenderá las acciones oportunas por las vías jurisdiccionales competentes y colaborará con las autoridades y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para identificar a los responsables. “Se acabó la impunidad frente a este tipo de conductas”, ha advertido LaLiga, que insiste en su política de tolerancia cero contra cualquier manifestación de violencia, ya sea física o verbal.
Con este paso, LaLiga pretende enviar un mensaje claro en un momento de máxima tensión deportiva para el Sevilla, cuyo mal momento sobre el césped ha desembocado también en un grave episodio de presión fuera de él.
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