La gran irrupción de Rafa Jódar: se acerca al top 50 tras conquistar su primer título ATP en Marrakech

El tenista español Rafael Jódar ha subido 32 posiciones en el ránking ATP y se sitúa en el puesto 57, tras conquistar su primer título en el ATP 250 de Marrakech (Marruecos).

Con tan solo 19 años, Jódar se ha convertido en una figura esperanzadora para el tenis español después de vencer al argentino Marco Trungelliti en la final por un contundente 6-3 y 6-2.

El también español Daniel Mérida, de 22 años, se ha quedado tan solo a siete puntos en el ránking de poder estar entre los cien mejores tenistas del mundo tras caer en la final del ATP 250 de Bucarest, Rumanía, ante el argentino Mariano Navone por 6-2, 4-6 y 7-5.

Respecto al resto de españoles, Roberto Bautista cae cinco puestos a la posición 85 tras perder en la fase previa del ATP de Montecarlo ante el kazajo Shevchenko mientras que Pablo Carreño también retrocede cuatro puestos hasta situarse 92.

Alcaraz se mantiene en el número uno

El top-10 se mantiene casi intacto con el español Carlos Alcaraz manteniéndose como mejor tenista del mundo, seguido de cerca por el italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev como tercero en discordia.

Los cinco mejores tenistas los completan el serbio Novak Djokovic en el cuarto puesto y el italiano Lorenzo Musetti en el quinto seguido del australiano Álex de Miñaur que pelea por entrar en el codiciado top-5.

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El estadounidense Ben Shelton parte como única novedad entre los diez primeros que, tras adelantar a su compatriota Taylor Fritz, se sitúa en el puesto 8 de la clasificación mundial después de ganar 40 puntos tras su actuación en el ATP de Houston, Estados Unidos.