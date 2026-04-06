Empieza la carrera electoral para presidir la Liga F de fútbol

Este martes 7 de abril empieza el proceso electoral que designará nuevo o nueva presidenta para la liga femenina. Por ello se ha reunido la Comisión Electoral del estamento para dar inicio al calendario que empieza por la presentación de las candidaturas este mismo martes.

"Con motivo de la vacante a la Presidencia de Liga F, la Comisión Electoral, integrada por los clubes Sevilla FC, Granada CF y Costa Adeje Tenerife, se ha reunido este lunes para proceder a la convocatoria de elecciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento Electoral de Liga F, dando así inicio al proceso electoral", relata el comunicado emitido por el organismo este mismo lunes. Esta Comisión Electoral, formada por tres clubes elegidos por sorteo, que será la encargada de organizar y supervisar los procesos, así como de resolver posibles reclamaciones. Este órgano se activa desde el instante que hay una vacante en la Presidencia y permanecerá en funciones hasta la finalización del proceso electoral.

"Asimismo, la Comisión Electoral ha aprobado el calendario electoral, en el que se recogen las distintas fases y plazos previstos, estableciendo el periodo de presentación de candidaturas a la Presidencia entre el 7 y el 15 de abril, ambos inclusive", explica sobre un proceso que arranca este mismo martes. "Tal y como se establece estatutaria y reglamentariamente, será necesario presentar un mínimo de 4 avales para formalizar la candidatura. El modelo de aval, aprobado por la Comisión Electoral, ha sido distribuido entre los Clubes y SAD asociados junto con el calendario electoral y el resto de documentación relativa al proceso", concuye.

Para optar a la Presidencia, los candidatos deberán cumplir estrictos requisitos de independencia y contar con el aval de al menos el 25% de los clubes miembros de la Asamblea General. La elección se realizará en Asamblea, con un sistema de doble vuelta donde en primera instancia se exigirá una mayoría de dos tercios y, de no alcanzarse, se celebraria una segunda votación por mayoría simple.

Noticias relacionadas

A priori, todo apunta a que se repetirá el escenario de las últimas elecciones, donde Bea Álvarez fue la única que se presentó y, por lo tanto, ganó las elecciones de manera directa.