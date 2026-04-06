El Barça golea al Badalona y podría ser campeón de Liga F contra el Espanyol (6-0)

El Barça se dejado la Liga vista para sentencia. En el derbi contra el Badalona Women (6-0) en el Johan Cruyff, las azulgranas dirigidas por Pere Romeu dieron el penúltimo paso para levantar el título de liga. Están a una victoria, la que puede llegar en el próximo encuentro, también un derbi catalán, contra el Espanyol en la CE Dani Jarque. Con fecha por definir aún, ya que hay que moverlo en el calendario por las semifinales de la Champions contra el Bayern, el Barça ya tiene en mente que, a finales de abril, todo apunta a que va a proclamarse campeón de Liga.

En un día festivo en Catalunya parecía una oportunidad trampa para que los aficionados se acercaran al feudo culé. Con las comidas familiares y la tradicional mona, muchos se llevaron las figuritas de chocolate al Johan Cruyff para merendar mientras veían el encuentro. Sobre el verde, Pere Romeu hizo rotaciones para dar descanso a sus futbolistas más titulares, pero eso no condicionó el resultado. En la primera parte, pese a insistir, tan solo consiguieron anotar un tanto. Fue desde los once metros y de las botas de Salma Paralluelo, después de que la colegiada certificara con el VAR las manos de Itzi Pinillos dentro del área.

En el segundo tiempo, con un Badalona cansado y frustrado, las azulgranas se crecieron. Marta Torrejón anotó el segundo, después de pillar un balón suelto dentro del área pequeña. Se giró sobre ella misma y la envió al fondo de la red. Inmediatamente en la jugada siguiente, Sydney Schertenleib condujo caracoleando hasta la frontal del área para repetir la misma suerte que su capitana con un potente disparo seco. Esme Bugts selló el cuarto con un balón picado por encima de la guardameta del conjunto de Badalona a los pocos minutos.

Gol olímpico de Mapi

El quinto fue de Mapi León, una diana que llevaba tiempo persiguiendo. Como encargada de servir los córners, la central del Barça siempre intenta meter directamente el balón dentro de la red. Y contra el Badalona marcó el gol olímpico que tanto tiempo lleva buscando para el deleite de los poco más de 3.000 aficionados que se aunaron en el Johan para ver el derbi.

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Fenger puso el sexto a falta de 10 minutos del final, sentenciando totalmente una goleada que deja al Barça a una victoria del título de Liga. El siguiente partido, en el que puede proclamarse campeón, es contra el Espanyol en la Ciutat Esportiva perica.