El asturiano que levanta más de 200 kilos y bate récords nacionales: "Me gustaría dedicarme muchos años a esto"

Pelayo Roces comenzó en el gimnasio hace cuatro años como cualquier otro joven. Lo hizo por afición, aunque pronto se dio cuenta que lo de levantar peso era lo suyo. Con apenas 19 años, el asturiano ya bate récords a nivel nacional y acaba de disputar su primera prueba internacional: el Campeonato de Europa de powerlifting celebrado en Malta, donde terminó cuarto. "Disfruto mucho de este deporte", destaca.

El asturiano llegaba con ciertas opciones de subirse al podio en Malta, sin embargo, su inexperiencia le jugó una mala pasada. "Los nervios me afectaron, me costó dormir los días previos y no fue mi mejor competición", confiesa. Roces explica cómo funciona un deporte desconocido para muchos, que se sustenta en tres partes clave. "Una competición de powerlifting se basa en hacer sentadilla, press banca (empujar tumbado una barra desde el pecho hacia arriba) y peso muerto (levantar una barra desde el suelo hasta la cadera con la espalda recta)", comenta. En cada uno de los ejercicios habrá tres intentos a una repetición con el objetivo de levantar el máximo peso posible.

Dos horas diarias

"Mi máximo fue 255 kilos en sentadilla, 170 en press banca y 270 en peso muerto", dice Roces. Precisamente, en la banca logró batir el récord de España sub-23, superándose así mismo su mejor marca, lograda en el pasado Nacional (donde sumó un bronce). El tinetense dio sus primeros pasos en el fútbol, pero en 2022, cuando comenzó en el gimnasio, descubrió este deporte y un año después ya estaba preparándose para competir. "Siempre me llamó la atención. Me encantaba el ambiente y hacíamos bastante piña".

Desde entonces entrena unas dos horas diarias durante cuatro días a la semana, aunque cuando se acercan las competiciones aumenta el tiempo. ¿La principal diferencia respecto a un aficionado? "La movilidad". "Nosotros cuidamos muchísimo todo ese tema, estamos por lo menos 20 minutos preparándonos y vamos haciendo aproximaciones porque metemos cargas muy altas y no podemos meter 200 kilos de repente", expresa.

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Para el asturiano, el powerlifting experimentó su "gran boom" entre 2022 y 2024 en España. A día de hoy está más asentado y "en Asturias está empezando bastante gente". De hecho, en el gimnasio en el que entrena cada vez más personas se suman a la disciplina. Roces cada vez se lo toma más en serio y por ello ha contratado hasta a un nutricionista para aumentar sus prestaciones. "La alimentación es muy clave y yo lo he notado. Aumenté notablemente mi rendimiento". El deporte sigue creciendo y el tinetense reconoce que "me gustaría dedicarme bastantes más años", aunque considera que "nunca vas a poder dedicarte profesionalmente a esto".