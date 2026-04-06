Alcaraz ya tiene rival para su estreno en Montecarlo: Báez elimina a Wawrinka

El argentino Sebastián Báez venció por doble 7-5 al suizo 'Stan' Wawrinka, que se retirará esta temporada, en la primera ronda en el Masters 1000 de Montecarlo, evitando el sueño del helvético de medirse al español Carlos Alcaraz en los dieciseisavos de final del torneo.

En la rueda de prensa previa al inicio del mismo, Wawrinka elogió la trayectoria del joven tenista murciano y afirmó que, en su última temporada antes de colgar la raqueta, sería todo un "sueño" un hipotético duelo ante Alcaraz en Mónaco, en la primera gran cita de la temporada de tierra batida.

Sebastián Báez durante su triunfo ante Wawrinka en Montecarlo. / SEBASTIEN NOGIER / EFE

Sin embargo, el suizo se diluyó después de perder un primer set que tenía muy bien encarrilado con 1-4. En el segundo, sacó fuerzas cuando todo parecía perdido y consiguió empatar cuando iba 5-1 abajo, pero acabó cayendo en un duelo que se fue a la hora y 48 minutos de duración.

Wawrinka se fue hasta los 41 errores no forzados y se despidió del número 50 del mundo, que ahora será el rival de Alcaraz en su debut en la segunda ronda. Así, el suizo gastó una bala de medirse al actual líder del ranking ATP antes de certificar su retiro.

Contra Báez, el murciano ha jugado en tres ocasiones, y en todas ellas la victoria ha sido para el español. Alcaraz llega a Montecarlo después de ser eliminado en tercera ronda del Masters 1000 de Miami por el estadounidense Sebastian Korda, y está en el mismo lado del cuadro que Lorenzo Musetti, finalista en 2025, Alexander Bublik o Alex de Miñaur.

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Ante el argentino, será el primer partido oficial en arcilla para Alcaraz desde la final de Roland Garros 2025, en la que se impuso a Jannik Sinner.