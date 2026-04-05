El Real Madrid resucita con valentía ante el MoraBanc Andorra (97-90)

El Real Madrid, tras un primer cuarto en el que llegó a ir dieciocho abajo con el MoraBanc Andorra, resucitó en los siguientes dos para culminar su remontada en un tercer parcial brillante y sumar un triunfo cimentado en el oficio y el acierto demostrado por el dominicano Andrés Feliz y el ucraniano Alex Len con 15 y 17 puntos, respectivamente.

Dos días después del revés sufrido en la Euroliga con la derrota en Vitoria frente al Kosner Baskonia, el Real Madrid, en la festividad del domingo de resurrección, regresó al Movistar Arena para intentar brindar a su afición una victoria contra el MoraBanc Andorra, un rival que históricamente siempre se le ha dado bien, con veinticuatro triunfos en treinta enfrentamientos. El conjunto andorrano, con las urgencias propias por estar situado en la penúltima plaza, saltó a la cancha con las ideas muy claras y una fortaleza defensiva que sorprendió al Real Madrid, que sufrió mucho ante el empuje de su rival.

Tal fue el dominio de MoraBanc Andorra en el primer cuarto que llegó a anotar un parcial de 0-12 que desesperó a Sergio Scariolo, al que se le vio suspirando en la zona técnica sin encontrar la fórmula para frenar a un rival que llegó a tener dieciocho puntos de ventaja a falta de un minuto. El acierto de Andrés Feliz fue el que sostuvo al Real Madrid en un primer cuarto para olvidar, que no tuvo nada que ver con el segundo, en el que la entrada a pista de Sergio Llull, que anotó dos triples seguidos, fue el motor que le permitió despegar en el marcador.

De nada sirvieron los dos triples anteriormente anotados por Xavi Castañeda para el equipo andorrano, que comenzó a sufrir en el momento en que el partido se volvió caótico y con un ritmo de juego más dinámico que le costó seguir en el ir y venir de un aro a otro. La mejoría del Real Madrid le llevó a igualar el marcador a falta de un minuto para el descanso con una canasta del alemán David Kramer, que fue el máximo realizador de su equipo en los dos primeros cuartos con diez puntos.

En el tercer cuarto, el Real Madrid culminó su remontada y empezó a decantar la balanza de su lado con un trabajo coral que le hizo ir encadenando canastas sin demasiada oposición de su rival, con Alex Len, Edy Tavares y Andrés Feliz llegando a los dos dígitos de anotación. Con la tranquilidad de tener quince puntos de ventaja en el marcador, el Real Madrid afrontó el último cuarto, en el que tirando de oficio, dominando el juego y sin cometer errores por imprecisiones, aseguró un resultado que siguió apuntalando debajo del aro pese a la oposición que mostró Xavi Castañeda, que sostuvo al equipo andorrano a base de triples.

En esos últimos minutos, uno de los mejores jugadores del Real Madrid fue el argentino Gabriel Deck, que aportó tanto en ataque, llegando a los once puntos y cuatro asistencias, como en defensa con cuatro rebotes.

Ficha técnica:

97 - Real Madrid (18+29+20+30): Kramer (13), Campazzo (7), Okeke (5), Hezonja (3) y Tavares (12) -quinteto inicial- Len (17), Procida (8), Deck (11), Llull (6), Feliz (15) y Almansa.

90 - MoraBanc Andorra (30+17+13+30): Evans (10), Rice (9), Ortega (2), Pons (20) y Pustovyi (14) -quinteto inicial- Castañeda (15), Kostadinov (2), McKoy (7), Kuric (11) y Guerrero.

Árbitros: Óscar Perea, Jordi Aliaga e Iyán González.

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Incidencias: partido correspondiente a la jornada 25 de la Liga Endesa, disputado en el Movistar Arena de Madrid.