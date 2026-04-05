La Masia le mete otro meneo a La Fábrica

Como nadie en el FCBarcelona quiere celebrar (aún) la conquista de LaLiga, como nadie quiere lanzar las campanas al vuelo (y hacen bien, pues quedan 24 puntos en juego), como ni siquiera Joan Laporta decidió acudir, anoche, a Luz de Gas, sabiendo que, estando por medio el Real Madrid, todo puede ocurrir, mejor hablamos de otra cosa.

Eso sí, déjenme que les relate un detalle: nunca en la historia de LaLiga un líder, con siete puntos de ventaja sobre el segundo, a falta de ocho jornadas para el final, ha perdido el título. Nunca. Y, por tanto, es muy digno pensar que no va a ser este Barça el primero en perderla, no.

Así que, miren, podemos hablar del Real Madrid. Y podemos decir, eso sí, que los blancos van camino de su segunda temporada (2024-25 y 2025-26) en blanco y eso que, dicen, tienen al mejor portero del mundo y al mejor goleador del planeta. Bueno y también tienen un estadio que no veas, muy ruidoso, pero espectacular.

Todo lo demás del Real Madrid es muy dudoso. Mucho. Demasiado. Y los hay (ya no hablo de Tomás Roncero, que cambiaría a más de media plantilla y jugaría con el Castilla) que creen que el conjunto blanco es Valverde y a esperar, a esperar que Vinicius Júnior haga algo, que Mbappé marque o que Courtois lo pare todo.

Robert Lewandowski, abrazado por Fermín y Eric, celebra el gol del triunfo sobre el Atlético. / PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

El problema del Real Madrid, ya no digo comparándolo con este Barça sostenible, prodigioso a veces de la mano de otra generación (casi) única de La Masia (la herencia del pasado, sí), es que no tiene arreglo, pese a que muchos periodistas ‘florentinistas’ (Real Madrid TV, incluida) se llenen la boca y la pluma con los descendientes de La Fábrica. La comparación entre La Masia y La Fábrica es de risa, en serio.

Ya ven, Álvaro Arbeloa ya ha perdido los mismos cinco partidos que perdió Xabi Alonso, antes de ser despedido. Pese a todo, Arbeloa sigue defendiendo a sus futbolistas y culpándose de todo, gesto que hace para que los jugadores no se enfaden y vuelvan a la autogestión ante el Bayern de Munich y, sobre todo, para tratar de echarle una mano a Florentino Pérez, que fue quien lo sentó en el banquillo del Santiago Bernabéu.

Mientras el FCBarcelona alimenta su equipo campeón con otra generación prodigiosa de La Masia, el Real Madrid no tiene, en su plantilla profesional, ni uno solo de los 30 mejores futbolistas españoles del momento.

Ese equipo, ese club, esa apuesta, ese proyecto, no estuvo ni un segundo por delante del Real Mallorca, en Son Moix, y estamos hablando del equipo que era tercero por la cola. Y, repito, lo de ayer, en Palma, también fue, por descontado, una derrota de los jugadores, algunos de ellos auténtica 'vacas sagradas’, que, cuando saltan al campo, no se dejan ni el alma ni el cuerpo.

Ahora viene el Bayern de Munich y, claro, se trata del Real Madrid, se trata de la Champions, se trata de la cofradía del ‘clavo ardiendo’, se trata de algo que hemos visto repetidamente, se trata de algo que ya vimos anunciado cuando los blancos se emparejaron al Manchester City de Pep Guardiola…y ahí siguen, vivitos y coleando.

El Real Madrid de Mbappé cayó, ayer, en Son Moix (Palma). / AGENCIAS

Pero nada de todo esto, es decir, el presente preocupante del Real Madrid, tiene que ver con el futuro inmediato que le espera a la Casa Blanca. ‘Flo’, José Ángel Sánchez, su mano derecha, y Anas Laghari, su banquero favorito, tienen trabajo para los próximo meses. Todo el dinero que se han gastado en el estadio, tendrán que gastárselo este verano para reforzar o cambiar el equipo. Y tendrá que gastárselo bien, pues será un mercado que se producirá después de un Mundial, lo que elevará los precios de forma espectacular.

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El problema del Real Madrid, en estos momentos, es que ni siquiera tiene entrenador para el año que viene y veremos quién es el guapo que se atreve a venir. Peor aún, no tiene plantilla. Es más, el Real Madrid actual no tiene ni uno solo de los 30 mejores futbolistas españoles del momento, lo que es realmente escandaloso. Es decir, España comparte, junto a Francia, el puesto nº 1 del ranking FIFA y su club más laureado no tiene ni uno solo de los 30 mejores futbolistas españoles. Ni los tendrá.