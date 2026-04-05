Fútbol
Manchester City-Southampton y Leeds-Chelsea, semifinales de la FA Cup
El Leeds completó este domingo el cartel de las semis después de superar en los penaltis al West Ham.
El Leeds completó este domingo las semifinales de la FA Cup después de superar en los penaltis al West Ham y, el sorteo celebrado poco después, deparó su cruce con el Chelsea, mientras que Manchester City y Southampton buscarán la final por el otro lado.
La última eliminatoria en el London Stadium terminó siendo dramática, y pudo ser trágica para un Leeds que mandaba por 0-2 en el minuto 92. Los goles de Ao Tanaka y Dominic Calvert-Lewin se vieron anulados en el descuento por Mateus Fernandes y Axel Disasi.
Con suspense
En la prórroga, al West Ham le anularon dos goles por fuera de juego pero, en la tanda de penaltis, Jarrod Bowen y Pablo fallaron dos lanzamientos en los locales. Así, con mucho más suspense de lo que apuntaba ese 0-2, el Leeds avanzó a la penúltima ronda del torneo más antiguo del mundo por primera vez desde 1987.
Con el final del último cruce de cuartos, los otros tres se jugaron el sábado, el sorteo deparó que el Leeds se medirá al Chelsea, mientras que Manchester City y Southampton jugarán la otra semifinal, ambas a disputarse dentro de 20 días en Wembley.
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