Un Joventut mermado se estrella en casa ante el UCAM Murcia

El UCAM Murcia logró una importante victoria a domicilio ante el Joventut Badalona, uno de sus rivales directos en la parte alta de la clasificación, y se afianzó en los primeros puestos de la liga (67-89).

Los locales, que no ofrecieron su gran versión habitual, también acusaron las sensibles bajas de Simon Birgander, Ante Tomic y Guillem Vives, a las que se unió a última hora la de Cameron Hunt por molestias musculares.

Con los verdiblancos en cuadro, los visitantes hicieron gala de su superioridad física y ampliaron la ventaja con el paso de los minutos, hasta vencer con cierta solvencia.

Radebaugh, letal

En el gran juego coral de los murcianos, destacó Jonah Radebaugh, que anotó 17 puntos, 15 de ellos desde el perímetro, capturó 7 rebotes y repartió 5 asistencias.

Por su parte, Yannik Kraag (10 puntos y 6 rebotes) y Ludde Hakanson (9 puntos y 3 asistencias) fueron los mejores para los de Dani Miret.

Desde el primer instante, ambos equipos ofrecieron un alto nivel de ritmo e intensidad y libraron un intercambio de canastas en el que nadie logró poner tierra de por medio en el marcador (8-10, min 5).

Miret, sin respuesta

Sin embargo, con la llegada de las primeras rotaciones (el escolta de 17 años Humberto Ruiz debutó en partido oficial con los verdinegros), los visitantes, mediante un gran acierto desde la línea de tres puntos, abrieron una pequeña renta que consiguieron mantener hasta el término del primer período (15-18, min 8).

En la reanudación, las defensas se impusieron a los ataques, lo que dio lugar a numerosas pérdidas, tiros fallados y errores no forzados que prácticamente paralizaron el electrónico.

A pesar de ello, los locales contaron con varias oportunidades para igualar el partido e incluso remontarlo, pero no estuvieron acertados en los momentos determinantes. Lo aprovecharon los de Sito Alonso para situarse a once puntos de ventaja y obligar a Dani Miret a pedir tiempo muerto (22-33, min 16).

El Joventut intentó reaccionar, pero nuevamente los de Sito Alonso se encontraban mejor sobre el parqué del Olímpic y ampliaron la diferencia (30-45, min 20).

Intercambio de golpes

Tras el paso por vestuarios, el guion del choque no mutó. Kelan Martin, con cinco puntos seguidos, completó un parcial de 7-0 de salida y elevó la renta por encima de los veinte (30-52, min 23).

Los locales se encontraban bloqueados mentalmente, pero Ricky Rubio, prácticamente inédito en la primera mitad, aportó más rigor y orden para los de Dani Miret. Sin embargo, el UCAM Murcia no se arrugó y respondió a cada una de las acometidas verdinegras (49-68, min 30).

El último asalto inició con un nuevo intercambio de golpes entre ambos equipos que benefició a los de Sito Alonso, que observaban cómo la diferencia se mantenía con el paso de los minutos (55-76, min 35).

Europa, en el horizonte

Con el choque prácticamente sentenciado, y sin el 'average' en juego, pues el Murcia también venció en el partido de ida, ambos técnicos dieron entrada a jugadores menos habituales, teniendo en cuenta los importantes encuentros de competición europea que disputarán tanto el Joventut como el Murcia el próximo martes y el miércoles, respectivamente.

De este modo, los últimos minutos fueron un mero trámite que se resolvió con otro intercambio de canastas que resultó en el 67-89 final.

Ficha técnica:

67 - Asisa Joventut (15+15+19+18): Drell (7), Kraag (10), Hakanson (9), Ruzic (12), Hanga (8) - cinco inicial - Rubio (7), Parker (8), Allen (6), Ruiz (-), Mauri (-) y Niebla (-).

Noticias relacionadas

89 - UCAM Murcia (18+27+23+21): Cacock (8), DeJulius (11), Radebaugh (17), Falk (9), Martin (7) - cinco inicial - Forrest (13), Sant-Roos (8), Cate (-), López (-), Diagne (2), Ennis (4) y Nakic (10).