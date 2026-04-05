El Inter Miami inaugura el Nu Stadium con un empate ante el Austin (2-2)

El Inter Miami inauguró este fin de semana su estadio permanente, denominado Nu Stadium por motivos de patrocinio, en una ceremonia presidida por los cofundadores del club que capitanea el argentino Lionel Messi, los hermanos José y Jorge Mas, y el exfutbolista David Beckham.

"Parte de este viaje (...) representa un sueño hecho realidad. Es el comienzo de más experiencias familiares, de seguir celebrando campeonatos juntos y de mostrarle al mundo que, soñando, todo es posible", dijo Jorge Mas, dueño del club, después de cortar la cinta inaugural que marcó la apertura del estadio.

"De parte de David, de la familia Beckham, de mí mismo, de mi hermano José y de las esposas de nuestras familias: este es nuestro regalo para nuestras almas y para ustedes", agregó.

Goles exazulgranas

La construcción de este estadio fue una promesa de los dueños del equipo desde que fundaron el Inter Miami en 2018. El Austin, entrenado por el español Nico Estévez, fue el primer rival en una fiesta que concluyó con tablas (2-2). Messi marcó el primer tanto del Inter para poner el 1-1 y Luis Suárez selló las tablas definitivas.

Messi intenta un remate en el partido del Inter Miami ante el Austin. / Alberto Boal / EFE

Las obras en el Nu Stadium, con capacidad para 26.700 espectadores, comenzaron en agosto de 2023, y aunque ya está listo para acoger partidos de fútbol, todavía quedan varios detalles por rematar en sus exteriores.

El estadio es el corazón del 'Miami Freedom Park', un extenso terreno de 53 hectáreas que tendrá un parque público, espacios comerciales, hoteles y oficinas, pero que ahora está conformado por estructuras en construcción o terrenos al descubierto.

Tribuna en honor a Leo

Miles de seguidores se dieron cita horas antes en los alrededores del nuevo hogar del Inter Miami para asistir a la inauguración, entre los que predominaban las camisetas rosas y negras con el nombre de Messi y las banderas u otros accesorios del Inter Miami.

El Nu Stadium posee una capacidad de más de 5.000 asientos que su predecesor, el Chase Stadium, un estadio temporal en el que el Inter Miami disputó sus partidos desde su debut en 2020 hasta el pasado marzo.

350 millones de dólares

En su interior, posee una tribuna en honor a Messi, conocida como la 'Leo Messi Stand', un caso poco común de un deportista en activo. Además de partidos de fútbol, el Inter Miami también prevé generar ingresos con la organización de conciertos.

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El primer artista en actuar será el cantante mexicano Carín León, el próximo 28 de junio, en el marco de su gira por Norteamérica. Todo ello para amortizar una inversión que, solo con el estadio, costó 350 millones de dólares, según cálculos del Miami Herald.