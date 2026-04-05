Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IránArtemis IIAP-7Carme CanetRosalía conciertosAntonio CorgosBon PastorBarcelonaJosep Piera
instagramlinkedin

MONTILIVI, LUNES (21 H.)

El Girona recupera a Stuani y Bryan Gil para recibir al Villarreal

Michel rechaza hablar de su futuro hasta que se confirme la salvación, pero insiste en que está "feliz y enamorado de Girona"

Cristhian Stuani, con el balón, en el último entrenamiento del Girona previo a la visita del Villarreal.

Cristhian Stuani, con el balón, en el último entrenamiento del Girona previo a la visita del Villarreal. / Girona FC / DDG

Joan Domènech

Joan Domènech

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Girona ha obtenido refuerzos para la semana de Champions que afronta, con el duelo ante el Villarreal en Montilivi este lunes (21 h.) y la visita al Real Madrid, el viernes en el Bernabéu (21 h.), y no son dos refuerzos vulgares. Son dos delanteros que deberían ayudar a paliar la carestía goleadora el equipo, el quinto menos realizador de la Liga. Son Cristhian Stuani y Bryan Gil, que dan el primer paso al volver a la convocatoria. No serán titulares.

El Girona aún mira abajo, a cinco puntos del descenso, y estará en la coyuntura de mirar arriba si vence al Villarreal ya que se colocaría cuatro puntos de la última plaza europea. Así de comprimido está el campeonato. Míchel Sánchez sólo está preocupado por "la supervivencia" en Primera y en acabar lo más pronto el posible el sufrimiento de una durísima temporada con la conquista de los emblemáticos 42 puntos que teóricamente garantizan la permanencia.

Michel y la plantilla celebran el triunfo sobre el Barça el pasao mes de febrero en el estadio de Moltilivi.

Michel y la plantilla celebran el triunfo sobre el Barça el pasao mes de febrero en el estadio de Moltilivi. / David Borrat / EFE

"Feliz en Girona"

Hasta entonces, Míchel despeja los balones que le lanzan acerca de su continuidad en el Girona. El contrato acaba del 30 de junio y todavía no lo ha renovado. El técnico madrileño cuenta con ofertas de otros clubs. "Cuando el trabajo esté hecho hablaremos, pero estoy enamorado de Girona y soy muy feliz aquí", respondió, tratando de acallar el debate hasta que las matemáticas sean indiscutibles.

"Después de las primeras diez jornadas todo el mundo pensaba que estaríamos todo el año en descenso y que necesitaríamos un milagro para sobrevivir", recordaba un Míchel satisfecho por la reacción operada por el equipo y realzando el valor de estar cinco puntos por encima de la dramática antepenúltima posición. El técnico dijo que el Girona ha salido de la UCI y subrayó que tiene en sus manos continuar en Primera. Lo único que echa de menos es la falta de continuidad en los buenos resultados: "Después de ganar, siempre hemos dejado de hacerlo".

Viktor Tsygankov y Yéremi Pino, en el duelo de la primera vuelta jugado en La Cerámica el pasado mes de agosto.

Viktor Tsygankov y Yéremi Pino, en el duelo de la primera vuelta jugado en La Cerámica el pasado mes de agosto. / Matthieu M / Europa Press

Otro Girona desde agosto

El Villarreal evoca el peor momento de la temporada, verbalizó Míchel hace unas semanas, cuando el Girona perdió por 5-0 en La Cerámica, en la última jornada antes del cierre del mercado. Tal vez por ello destacó la capacidad ofensiva del cuadro castellonense, "con jugadores diferenciales arriba" y el poderío de sus contraataques. "Si es un partido abierto, tendrán las de ganar", analizó.

Noticias relacionadas

La semana de Champions del Girona lo es también para el Villarreal, tercero en la tabla, con 13 puntos de ventaja sobre el Betis, quinto. El equipo amarillo tiene garantizada casi una nueva participación en la máxima competición europea, pero Marcelino García se ha propuesto mantenerse por delante del Atlético, cuarto. "Hace bastantes años que hay tres equipos muy consolidados en esas tres primeras posiciones", observó el entrenador del Villarreal para mantener el aliciente de la plantilla en las últimas jornadas. Desde la inmediata ante el Girona, al que ve "mucho más solvente" del que azotó en agosto.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Identificados varios españoles entre las víctimas de una red nepalí de falsos rescates millonarios
  2. Meritxell Batet: “Durante dos años no he podido ver las sesiones de control. Me dolía demasiado”
  3. Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
  4. Yara, oficial de primera en obras con 25 años: 'Quiero llegar a un montón de chicas y que se den cuenta de que este oficio también es nuestro
  5. El Gobierno construirá una planta solar en el corazón del gran cementerio nuclear de España
  6. Guerra en Irán, última hora en directo: EEUU rescata 'sano y salvo' al segundo piloto del caza derribado en Irán
  7. Sánchez pospone el comité federal del PSOE para después de las andaluzas sin previsión de primarias municipales
  8. La alta velocidad registra una nueva cifra récord de viajeros al calor de los billetes baratos

Antonio Corgos: "A Carl Lewis le cogí manía: era mal compañero, un divo que iba a entrenar en limusina"

Antonio Corgos: "A Carl Lewis le cogí manía: era mal compañero, un divo que iba a entrenar en limusina"

Lucas Boyé salva un punto para el Alavés con un penalti en el minuto 91

Manchester City-Southampton y Leeds-Chelsea, semifinales de la FA Cup

Manchester City-Southampton y Leeds-Chelsea, semifinales de la FA Cup

El Celta remonta al Valencia en Mestalla y acecha al Betis en su lucha por la quinta plaza (3-2)

El Celta remonta al Valencia en Mestalla y acecha al Betis en su lucha por la quinta plaza (3-2)

El Getafe coge vuelo y aleja al Athletic de la pelea por Europa

El Barça gana en Zaragoza cuatro años después

Pogacar firma otra obra maestra en Flandes

Pogacar firma otra obra maestra en Flandes

La mirada del tigre Sindarov hipnotiza al mundo del ajedrez en Chipre

La mirada del tigre Sindarov hipnotiza al mundo del ajedrez en Chipre