El Girona recupera a Stuani y Bryan Gil para recibir al Villarreal

El Girona ha obtenido refuerzos para la semana de Champions que afronta, con el duelo ante el Villarreal en Montilivi este lunes (21 h.) y la visita al Real Madrid, el viernes en el Bernabéu (21 h.), y no son dos refuerzos vulgares. Son dos delanteros que deberían ayudar a paliar la carestía goleadora el equipo, el quinto menos realizador de la Liga. Son Cristhian Stuani y Bryan Gil, que dan el primer paso al volver a la convocatoria. No serán titulares.

El Girona aún mira abajo, a cinco puntos del descenso, y estará en la coyuntura de mirar arriba si vence al Villarreal ya que se colocaría cuatro puntos de la última plaza europea. Así de comprimido está el campeonato. Míchel Sánchez sólo está preocupado por "la supervivencia" en Primera y en acabar lo más pronto el posible el sufrimiento de una durísima temporada con la conquista de los emblemáticos 42 puntos que teóricamente garantizan la permanencia.

Michel y la plantilla celebran el triunfo sobre el Barça el pasao mes de febrero en el estadio de Moltilivi. / David Borrat / EFE

"Feliz en Girona"

Hasta entonces, Míchel despeja los balones que le lanzan acerca de su continuidad en el Girona. El contrato acaba del 30 de junio y todavía no lo ha renovado. El técnico madrileño cuenta con ofertas de otros clubs. "Cuando el trabajo esté hecho hablaremos, pero estoy enamorado de Girona y soy muy feliz aquí", respondió, tratando de acallar el debate hasta que las matemáticas sean indiscutibles.

"Después de las primeras diez jornadas todo el mundo pensaba que estaríamos todo el año en descenso y que necesitaríamos un milagro para sobrevivir", recordaba un Míchel satisfecho por la reacción operada por el equipo y realzando el valor de estar cinco puntos por encima de la dramática antepenúltima posición. El técnico dijo que el Girona ha salido de la UCI y subrayó que tiene en sus manos continuar en Primera. Lo único que echa de menos es la falta de continuidad en los buenos resultados: "Después de ganar, siempre hemos dejado de hacerlo".

Viktor Tsygankov y Yéremi Pino, en el duelo de la primera vuelta jugado en La Cerámica el pasado mes de agosto. / Matthieu M / Europa Press

Otro Girona desde agosto

El Villarreal evoca el peor momento de la temporada, verbalizó Míchel hace unas semanas, cuando el Girona perdió por 5-0 en La Cerámica, en la última jornada antes del cierre del mercado. Tal vez por ello destacó la capacidad ofensiva del cuadro castellonense, "con jugadores diferenciales arriba" y el poderío de sus contraataques. "Si es un partido abierto, tendrán las de ganar", analizó.

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La semana de Champions del Girona lo es también para el Villarreal, tercero en la tabla, con 13 puntos de ventaja sobre el Betis, quinto. El equipo amarillo tiene garantizada casi una nueva participación en la máxima competición europea, pero Marcelino García se ha propuesto mantenerse por delante del Atlético, cuarto. "Hace bastantes años que hay tres equipos muy consolidados en esas tres primeras posiciones", observó el entrenador del Villarreal para mantener el aliciente de la plantilla en las últimas jornadas. Desde la inmediata ante el Girona, al que ve "mucho más solvente" del que azotó en agosto.