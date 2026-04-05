Flick relativiza el enfado de Lamine Yamal: "Tendrá mejor humor en la Champions"

Las muestras de alegría y euforia entre los azulgranas al final del encuentro, con el gol de Robert Lewandowski que tanto significado adquiría en la Liga (la ventaja se ampliaba a siete puntos respecto al Madrid) y en la serie de tres partidos frente al Atlético (el Barça ganaba en el miusmo lugar donde fue goleado), contrastaron con el insólito enfado de Lamine Yamal con el pitido final. Apenas celebró el triunfo el extremo, que se marchó del césped cabreado, sin querer hablar siquiera con Hansi Flick.

No sabía a ciencia cierta el técnico qué le pasaba por la cabeza a Lamine Yamal. "Había mucha emoción en el partido", atinó a opinar Flick, que no tenía ningún reproche hacia al extremo ni creía que debiera tenerlo el propio jugador. "Lo ha intentado todo para marcar el segundo gol. Eso es genial. Y, por supuesto, no todo fue perfecto, pero lo intentó todo", explicó, destacando que siempre se ofreciera a recibirlo.

Poco o nada preocupado estaba Flick, que se vio desairado por Lamine Yamal cuando se marchaba camino de los vestuarios. José Ramón de la Fuente, el entrenador de porteros, itnentó hablar con el delantero mientras andaba con él en el túnel.

"Tenemos tres días para preparar el próximo partido de la Champions. Estará de mejor humor", comentó Flick, a quien nada ni nadie le empañó la alegría por la obtención de los tres puntos. No sólo se vengaba de la derrota de la Copa en el Metropolitano, que sería ya de por sí satisfactorio en el inicio de la serie de los tres partidos con el Atlético, sino que se veían revalorizados por la derrota que había sufrido el Madrid horas antes en Mallorca.

"Todos sabíamos lo que había pasado por la tarde. Veníamos del partido de la Copa del Rey aquí, que fue un desastre. Si ganábamos, dábamos un salto importante y estamos muy contentos", reconoció Eric Garcia, que empezó de mediocentro, pasó un rato de lateral derecho, y terminó de nuevo en el eje del campo.

"No miro a los otros equipos, solo me centro en el trabajo de mi equipo. Hemos hecho un buen trabajo, no era fácil ganar este tipo de partidos. Cada encuentro es diferente de jugar. Te debes fijar en ti", dijo Flick, que no quiso aprovechar la ocasión para aludir al Madrid ni siquiera en una ocasión tan propicia.

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Flick valoró que el Atlético se defendió "muy bien" tras la expulsión de Nico González y quiso destacar el mérito de la victoria sus hombres: "No era fácil jugar hoy, no era fácil por la atmósfera que había aquí, pero estoy muy feliz por los tres puntos”.