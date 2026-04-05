Tenis
Dani Mérida cae en una final épica ante Navone en Bucarest
El argentino se impuso al madrileño por 6-2, 4-6 y 7-5 después de dos horas y 17 minutos de intenso duelo.
El español Dani Mérida se quedó sin fuerzas en el tramo final, en el momento decisivo del partido por el título de Bucarest y fue superado en tres sets por el argentino Mariano Navone, que en un partido épico que pudo caer del lado de cualquiera, rompió su maleficio de finalista y logró el primer éxito de su carrera.
Navone ganó por 6-2, 4-6 y 7-5 después de dos horas y 17 minutos. Los numerosos errores no forzados, casi el doble que su adversario y el decaimiento físico del español, que no pudo remontar tal y como había hecho a lo largo del torneo, no fue pasado por alto para el argentino, que se situará entre los cincuenta mejores del mundo este lunes. Mérida, sin embargo, resucitó en los juegos finales. Sobrevivió a dos puntos de partido con 5-3 en contra e igualó a 5. Pero ya no dio para más y su rival se hizo con la victoria.
Más fresco
El séptimo favorito del torneo, que necesitó tres horas y media, el partido más largo de la competición, y salvar dos puntos de partido en la semifinal del sábado contra Botic Van de Zandschuulp afrontó más fresco el tramo último de la final. Mérida había disputado la fase previa y tres sets en cada uno de sus encuentros del cuadro principal.
Navone, que será el 42 del ránking, logró por fin ganar en Bucarest. Impuso su experiencia ante el español, que jugaba una por primera vez en su segundo torneo ATP profesional.
El argentino, sin embargo, afrontó el choque con el recuerdo de las derrotas de Bucarest hace dos años, ante el húngaro Fabian Marozsan, al que derrotó Mérida en semifinales, y la de Sao Paulo, ese mismo 2024, superado por su compatriota Sebastián Báez. Sin embargo, ante el español salvó el maleficio y logró inaugurar su palmarés.
- Identificados varios españoles entre las víctimas de una red nepalí de falsos rescates millonarios
- Meritxell Batet: “Durante dos años no he podido ver las sesiones de control. Me dolía demasiado”
- Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
- Yara, oficial de primera en obras con 25 años: 'Quiero llegar a un montón de chicas y que se den cuenta de que este oficio también es nuestro
- El Gobierno construirá una planta solar en el corazón del gran cementerio nuclear de España
- Guerra en Irán, última hora en directo: EEUU rescata 'sano y salvo' al segundo piloto del caza derribado en Irán
- Sánchez pospone el comité federal del PSOE para después de las andaluzas sin previsión de primarias municipales
- La alta velocidad registra una nueva cifra récord de viajeros al calor de los billetes baratos