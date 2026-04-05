El Celta remonta al Valencia en Mestalla y acecha al Betis en su lucha por la quinta plaza (3-2)

El Celta de Vigo remontó este domingo un tanto de Guido Rodríguez (m.12) en una segunda parte en la que hizo pedazos al Valencia con dos goles seguidos de Ilaix Moriba y Fer López y otro de Williot Swedberg para defender su plaza europea y seguir de cerca al Betis (2-3).

Guido recortó distancias en el 93 con su segundo gol de la tarde en unos seis minutos de añadido en los que el Valencia se volcó e hizo sufrir al Celta, pero sin premio. Tras el parón de selecciones, ambos equipos retomaban la competición en Mestalla en busca de una victoria. Los valencianistas tenían la oportunidad de dejar ya muy alejado el descenso y, en consecuencia, acercarse a los puestos europeos, mientras que la obligación de los celtistas era retener la plaza de Liga Conferencia y luchar por más.

Carlos Corberán no tocó lo que funcionó en el Ramón Sánchez-Pizjuán y alineó un once idéntico al de la victoria en Sevilla con Núñez, sin cláusula del miedo, como lateral derecho y en punta a Hugo Duro y Ramazani. Claudio Giráldez recuperó a Ilaix Moriba, que volvía al que fue su estadio en el curso 2022-23 cedido por el Leipzig alemán, y Borja Iglesias se quedó en el banquillo. Con una presión alta, el Celta salió dispuesto a llevar el control en el centenario estadio. Jutglá avisó en los primeros minutos con un chut que se marchó cerca de una escuadra de Dimitrievski tras un recorte a Guido en la frontal. Sin embargo, los valencianistas tenían las ideas muy claras e igualaron fuerzas muy pronto con un buen marcaje.

La primera ocasión de los locales llegó tras una carrera de Ramazani por el centro. El belga cedió el balón a una banda, donde Javi Guerra puso un centro al que llegó antes la defensa del Celta que su compañero. La siguiente llegó poco después, también tras una acción de Ramazani por la izquierda que acabó en falta lateral por mano de Aidoo. Almeida puso con mucha intención la falta, pero Radu voló para evitar con una gran mano el primer gol de la tarde. Pero el rumano no pudo hacer nada en la siguiente acción ante el ajustadísimo derechazo del argentino Guido Rodríguez, que enganchó un rechace de un tiro de Ramazani para avanzar al Valencia en el minuto 12.

Tras el gol, el Celta trató de reaccionar, pero no fue capaz. El equipo del recién renovado Giráldez acaparaba la posesión, pero no era capaz de crear peligro. Estuvo más cerca el Valencia con un testarazo de Cömert a centro de Núñez que salió desviado teniendo mucho menos dominio del balón. El partido entró en una fase sin grandes ocasiones con un Celta que quería y no podía y con un Valencia que esperaba y aguantaba bien defensivamente. Ya en los últimos minutos lo volvió a intentar Jutglá con un disparo que fue directo a las manos de Dimitrievski.

Giráldez no quiso esperar a hacer cambios y tras el descanso dio entrada a El-Abdellaoui, Williot y Fer López, prueba de que no le gustó lo que vio en el primer acto. Las indicaciones y los ajustes en el descanso surtieron efecto en el equipo gallego. El Celta creció en su juego y en el primer ataque pudo morder con una doble ocasión. Pero Guido paró bien a Williot y Jutglá mandó alto su zurdazo. El equipo visitante utilizaba la posesión para hacer daño y los cambios funcionaron.

El peligro era constante y en el minuto 56 llegó el empate. Fer López puso un gran pase filtrado para Jutglà, que cedió el balón a Williot. El tiro del sueco fue tapado por Dimitrievski, pero el normacedonio no pudo blocar el balón y el rechace le cayó a Ilaix Moriba, que marcó a placer con disculpa incluida a Mestalla. Pero el Celta quería más y solo cuatro minutos después remontó el partido con una gran jugada de Williot por la izquierda que Fer López, muy activo, convirtió con un gran gol a una escuadra.

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Tras la remontada, Corberán hizo un cuádruple cambio (Thierry, Sadiq, Ugrinic y Beltrán) muy criticado por su afición, que consideraba que llegaba tarde. Quien no llegó tarde fue Williot. Llegó a tiempo. El sueco agitó el partido junto a Fer López y no se quiso marchar de Mestalla sin su gol. Tras una genialidad, superó a Dimitirievski en el minuto 81. Sadiq tuvo dos ocasiones para marcar que desaprovechó y, cuando parecía que el partido estaba decidido, Guido marcó el 2-3 a falta de tres minutos para acabar los seis de añadido. El Valencia se volcó y dio esperanzas a su afición, pero no fue suficiente y se quedó sin puntuar ante un Celta que vuelve a ganar tres jornadas después.